¿Debut con triunfo? El dato de Paraguay que ilusiona a Estados Unidos en el Mundial 2026

Estados Unidos y Paraguay se enfrentarán este viernes en uno de los partidos más atractivos de la primera jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Mientras el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino buscará aprovechar su condición de anfitrión para comenzar con tres puntos, la selección sudamericana intentará romper una tendencia que la ha acompañado a lo largo de su historia en las Copas Mundiales.

Y es que, de acuerdo con registros históricos recopilados por medios paraguayos, Paraguay solo ha conseguido una victoria en sus partidos de debut dentro de una Copa Mundial, un dato que genera expectativa entre los aficionados estadounidenses de cara al encuentro que se disputará en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California.

Paraguay jugará con Estados Unidos este 12 de junio en el SoFi Stadium de Inglewood, California|Kirby Lee/USA TODAY Sports

La única vez que Paraguay ganó en un estreno mundialista

La única victoria paraguaya en un debut mundialista ocurrió durante la Copa Mundial de México 1986, cuando la Albirroja derrotó 1-0 a Irak gracias a un gol de Julio César Romero, mejor conocido como Romerito. Aquel encuentro marcó además el regreso de Paraguay a una Copa Mundial después de 28 años de ausencia, una clasificación que fue celebrada como un acontecimiento histórico en el país sudamericano.

Según recuerdan medios paraguayos, aquel equipo llegó al torneo tras una preparación destacada que incluyó una gira internacional y una serie de partidos amistosos sin derrotas. El triunfo ante Irak terminó siendo el inicio de una participación que todavía es recordada por los aficionados guaraníes.

Estados Unidos busca aprovechar la estadística

Más allá de que cada Copa Mundial presenta contextos distintos, el antecedente resulta llamativo porque Paraguay no ha podido repetir un triunfo en sus estrenos mundialistas desde aquella tarde en México. Ahora tendrá una nueva oportunidad frente a una selección estadounidense que también llega con la presión de jugar como local y de comenzar el torneo con una victoria.

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El encuentro representa además el regreso de Paraguay a la máxima competencia internacional tras varios años de ausencia, mientras que Estados Unidos intentará confirmar su condición de candidato para avanzar a las rondas de eliminación directa. Con ambos equipos necesitados de sumar desde el inicio, el partido promete convertirse en uno de los más atractivos de la jornada inaugural para el Grupo D.

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