Estados Unidos vs Uruguay Copa América 2024 resumen, resultado y goles del partido

El partido entre Estados Unidos vs Uruguay nos dejó como resultado un marcador de 0-1 a favor de los charrúas. El único gol del partido lo marcó el jugador Mathías Olivera al minuto 66´.

Con este marcador, el conjunto de la barras y la estrellas queda eliminado de la Copa América 2024 y se une a México, Costa Rica y Jamaica como los eliminados de la CONCACAF.

Los clasificados de Grupo C son los uruguayos y los panameños.

Maxi Araújo sale conmocionado | Estados Unidos vs Uruguay

Previa del partido

Estados Unidos y Uruguay se miden en el Arrowhead Stadium de Kansas City en un atractivo cotejo de la Copa América 2024, los americanos llegan con la presión de clasificarse a los cuartos de final, mientras los charrúas ya se han asegurado un boleto a la siguiente fase y encabezan el Grupo C. Marcelo Bielsa no podrá estar por una suspensión de la Conmebol, esto debido a que su equipo no salió a tiempo para el segundo tiempo contra Bolivia. El partido lo podrás ver en vivo en Azteca Deportes.

Los americanos vienen de una dolorosa derrota a manos de Panamá que los ha puesto contra las cuerdas. Aunque no están obligados a la victoria, necesitan salir sin contemplaciones para evitar depender de lo que suceda en el duelo que enfrentará a los canaleros con Bolivia, una de las selecciones más endebles del torneo.

Tanto los locales como los centroamericanos tienen tres puntos, pero la diferencia de goles favorece a los primeros. Incluso perdiendo, Estados Unidos podría pasar, siempre y cuando Panamá corra con la misma suerte y los marcadores hagan prevalecer la diferencia actual.

Partidos HOY Copa América 2024

Este lunes 1 de julio, se enfrentarán Estados Unidos y Uruguay, además de Bolivia y Panamá, en el cierre del Grupo C de la Copa América 2024. Los dos los podrás ver EN VIVO por el sitio y la App de Azteca Deportes.