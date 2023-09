El mensaje del ‘Tano’ Ortíz tras la goleada de Tigres a Rayados

Los Rayados de Monterrey perdieron 3-0 en contra de los Tigres de Nuevo León en calidad de visitante, por lo que el Clásico Regio 133 terminó en favor de los de San Nicolás de los Garza.

La Pandilla ha sufrido en el Apertura 2023 tras su participación en la Leagues Cup, donde terminó en el cuarto puesto, ya que la derrota contra su odiado rival es su tercer descalabró en sus últimos cinco enfrentamientos.

“Obviamente que duele, estamos dolidos de haber perdido ante el rival de la Ciudad, ésa es la realidad. Haciendo un análisis rápido, el resultado refleja el juego del rival. A veces el futbol tiene estas cosas, se encuentran con un gol de un jugador de gran jerarquía, se llevan una victoria, no sé si realmente merecida, pero es un dolor para nosotros haber perdido así", comentó Fernando “Tano” Ortiz tras perder su primer Clásico Regio al frente de Monterrey.

Rayados no tuvo centro delantero para el Clásico Regio

El “Tano” tuvo que improvisar en su ataque ya que no contaba con un centro delantero nominal disponible para el Clásico Regio, por lo que tuvo que adaptar a Jesús Manuel “Tecatito” Corona en dicha posición a pesar de prácticamente nunca haberla jugado en su carrera, esto tras las bajas de Germán Berterame y Rodrigo Aguirre, aunado a la suspensión del canterano Ali Ávila.

Mensaje del “Tano” Ortiz a la afición de Rayados

“Las formas, todos están de acuerdo o no que la directiva toma decisiones. Segundo, redes sociales, es el problema grande, si les hacemos caso, no tendría uno la voz propia de poder opinar. Entiendo, están dolidos, esto no se acaba con el resultado de un Clásico. Seguir insistiendo de la forma que quiero que se vea este Monterrey”, mencionó el estratega argentino de los Rayados para los seguidores de la Pandilla tras perder el partido más importante de la fase regular del Apertura 2023 para ellos.

