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Fútbol

No estamos dolidos, sólo con algunos: Jorge Messi

El padre y representante del delantero del PSG, Jorge Messi, declaró que están dolidos con algunos integrantes del FC Barcelona.

Lionel Messi entrena con el PSG
|GETTY

Escrito por: Azteca Deportes

El padre y representante de Lionel Messi, Jorge Messi, ha declarado que está dolido con algunos integrantes del FC Barcelona por lo sucedido recientemente con el astro argentino, quien apenas realizó su debut con el Paris Saint-Germain.

Jorge Messi regresó a Barcelona esta mañana y en el aeropuerto se detuvo unos segundos para declarar a la prensa española que no estaban dolidos con el club, sólo con algunos, ya que le preguntaron qué opinaba sobre la salida de su hijo.

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Esto sucedió debido a que el astro argentino tenía la intención de quedarse en el único club donde había jugado durante toda su carrera, el FC Barcelona y sorpresivamente anunciaron su salida ya que las normativas de la LaLiga no le permitieron quedarse por el sueldo tan elevado con el que contaba el delantero argentino.

Tanto el club azulgrana como Leo Messi ya habían acordado la renovación del contrato, sin embargo por los problemas económicos en los que se encontraba el Barcelona, la estancia del rosarino no pudo continuar en el equipo donde se convirtió en un referente y con el cual logró coronarse en distintas ocasiones.

El debut de Messi con el PSG

El rosarino realizó su debut con su nuevo equipo, el PSG, este domingo. Entró de cambio por el brasileño Neymar al minuto 66 y aunque no tuvo la oportunidad de anotar, se le vio muy cómodo con el conjunto parisino, el cual le ganó 2-0 al Reims en la jornada 4 de Ligue 1.

Messi debuta con el PSG
|TWITTER PSG

Los fichajes más sorprendentes de este verano

El fichaje de Messi al PSG sorprendió a más de un aficionado del futbol, aunque no ha sido el único, ya que el Manchester United anunció hace unos días el regreso del portugués Cristiano Ronaldo al club que lo forjó como futbolista, fue otra noticia que no se esperaba ya que se creía que llegaría al City, sin duda ha sido un verano muy diferente al resto.

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