“Estamos todos locos”, EXPLOTAN contra el Balón de Oro de Messi

Las reacciones del Balón de Oro que ganó Lionel Andrés Messi siguen dando de qué hablar, ya que muchos de los futbolistas, entrenadores y periodistas internacionales no coinciden con la decisión de que Messi ganara el octavo Balón de Oro.

Ahora, el exjugador de la Selección de Chile, Mauricio Pinilla arremetió con todo ante el premio, pues no solo criticó el premio al mejor jugador del año que ganó Messi, sino que también “roza lo ridículo” el premio al mejor portero del año que ganó Emiliano “El Dibu” Martínez.

¿Qué dijo Mauricio Pinilla?

Mauricio Pinilla puede presumir en ser uno de los jugadores que le ganó a Messi no solo una sino dos finales de la Copa América, lo hizo en el 2015 cuando Chile se impuso ante Argentina 4-1 en la tanda de penales y en el 2016, que quedó 4-2 igual en la tanda de penales.

Si tú te ganas el Balón de Oro jugando en la MLS quiere decir que estamos todos locos, o que la MLS se transformó en una potencia mundial en cuanto a lo deportivo

El exjugador de 39 años de edad también aseguró que si el Mundial se llevó todo el mérito no tiene caso hacer premios en el año, por lo que tampoco le pareció que Messi haya ganado el Balón de Oro, “Pesó totalmente la Copa del Mundo. No sé para qué vamos a hacer premios en el año total si después solo se va contar una sola competición. En el global no me parece que Messi haya sido el mejor”.

El chileno, seguidamente, habló del premio al mejor portero del año, que lo ganó el arquero de la Selección de Argentina, ‘El Dibu’ Martínez.

Yo ya no creo en estos premios, lo de Dibu Martínez roza lo ridículo

En la temporada 2022-23, el arquero argentino jugó 36 partidos en donde recibió 38 goles, sin embargo, fue parte fundamental para que Argentina ganara su tercer Mundial en su historia.

