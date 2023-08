Paunovic revela qué pasará con JJ Macías en Chivas

Veljko Paunovic fue cuestionado sobre la recuperación del atacante que sufrió una nueva ruptura de ligamentos de la rodilla en febrero de este año. De acuerdo con reportes, ‘JJ’ podría reintegrarse a los trabajos del equipo a finales de septiembre, sin embargo, el entrenador serbio prefirió no adelantar fechas.

“Después de haber aprendido de nuestra propia experiencia con ´JJ´, no voy a permitir que volvamos a calentar el entorno y las expectativas de la gente. (En el pasado) quizás se creó un ambiente donde pusimos demasiada la carga después de nueve meses de lesión y recuperación difícil, y lo digo, no quiero hablar de JJ Macías en este momento por esa razón, porque no quiero que se ponga nervioso, ansioso, que acelere el tiempo de recuperación y que Dios no quiera le pase algo, porque esta vez puede ser mucho más grave y puede cuestionar incluso su carrera” dijo Paunovic en conferencia de prensa.

Chivas buscará mantenerse como líder de la Liga BBVA MX

Chivas alista la reanudación del Apertura 2023 como líder general y ha dejado en el pasado el fracaso que significó quedar eliminado en la fase de grupos de la Leagues Cup. Este viernes los rojiblancos se medirán en Ciudad Juárez a los Bravos con la misión de sumar el cuarto triunfo del torneo y asegurar el primer lugar de la tabla por una semana más.

“Es un equipo que le dio muchos problemas a los que el año pasado estuvieron arriba peleando por el título, incluido Tigres, América, le complicaron la vida al Toluca, en esos partidos vimos un rival con mucha hambre, juventud, un equipo que hizo muchos cambios pero le sirvió para refrescar el grupo, refrescar la moral y con los resultados que han tenido desde luego que creo que tienen la confianza por las nubes” finalizó el entrenador del Guadalajara.

