Este es el nuevo trabajo de Buffon tras retirarse del futbol

Luego de que el histórico portero de Italia, Gianluigui Buffon anunciara sus retiro del futbol profesional, el ahora ex portero encontró un nuevo trabajo y a esto se dedicará de ahora en adelante.

“Gigi” Buffon a sus 45 años está en una nueva etapa en su vida, pero su nuevo trabajo estará ligado al futbol, pues a días de anunciar su retiro de las canchas consiguió un puesto con la Selección Italiana, ahora será el Jefe de la delegación del combinado de su país.

¿Cuál será el trabajo de Buffon con la Selección Italiana?

Buffon estará a cargo de las necesidades de los seleccionados italianos en los viajes y en su vida diaria.

“Vuelvo a la selección (Italia) porque ese niño que cruzó por primera vez la puerta de Coverciano hace treinta años todavía quiere soñar y vivir este sueño junto a la afición italiana”, comunicó Buffon.

“La selección es lo primero y nada me habría impedido volver a casa. La camiseta azul siempre ha sido parte de mi vida: la usé con orgullo y la honré con dedicación, me regaló emociones únicas, lloré cuando ganamos el Mundial y cuando no pudimos clasificarnos”, expresó.

El presidente del ente rector del futbol en Italia, Gabriele Gravina comentó que es un gran día para la selección italiana, ya que “Gigi” vuelve a su casa, reiteró que Buffon es un ícono de la escuadra Azzurra y una persona especial.

Italia tiene varios retos por delante, el primero es recuperar la grandeza que tuvo por años y volver a un mundial.

Además en el futuro inmediato los de Mancini tienen los duelos frente a Macedonia del Norte el 9 de septiembre ante y Ucrania el martes 12 de septiembre rumbo a la Euro 2024 que se se celebrará en Alemania.

