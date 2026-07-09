Este portero fue el último que le atajó un penal a Raúl Jiménez hace 6 años y hoy quiere ganar el Mundial 2026

Raúl Alonso Jiménez es un experto en cobrar desde los 11 pasos, pues a lo largo de su carrera profesional solo ha errado en 2 ocasiones; prueba de ello es el que metió ante Inglaterra en los octavos de final. Una de las fallas fue ante un portero que le atajó un penal hace 6 años y hoy quiere ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con su selección.

Yassine Bounou es el portero que disputará los cuartos de final con Marruecos, que buscará su pase a la semifinal, pero para ello deberá derrotar primero a Francia, uno de los principales candidatos a ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Este duelo será transmitido por la señal de Azteca y el portal de Azteca Deportes.

Yassine Bounou es el portero que disputará los cuartos de final con Marruecos y quien le paró penal a Raúl.|Équipe du Maroc ﻿

La vez que Raúl Jiménez falló un penal

La última vez que Jiménez falló un penal fue con la camisa de los Wolves, la cual volverá a vestir para la Temporada 2026-2027. En esa ocasión, el error le costó caro a su equipo, pues cayó en la ronda de los octavos de final de la Europa League de 2020.

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En aquella ocasión, Bounou se vistió de héroe para Sevilla, ya que le paró el penal al mexicano al minuto 12. Mientras que el gol para el conjunto español llegó de la mano de Lucas Ocampo en el ocaso del partido.

Los penales que ha fallado Raúl Jiménez

En su carrera como profesional, el delantero solo ha fallado 2 penales. El primero de ellos llegó en septiembre de 2018, cuando la Selección Mexicana disputó un partido amistoso ante Uruguay, después de disputar la justa mundialista de Rusia de ese año.

Mientras que el segundo penal fallado por Raúl llegó 2 años después en un partido de suma importancia ante un Yassine que va en plan grande al buscar aportar a que su selección clasifique a la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.