Raúl Jiménez es un astro de los penales: no ha fallado NINGUNO en 6 años

La Selección Mexicana contó con el protagonismo de Raúl Jiménez tras su papel en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El delantero del Wolverhampton no solo logró anotar su primer gol en una justa mundialista, sino que lideró el ataque junto a Julián Quiñones que les hizo convertir juntos un total de 7 goles.

El papel de Jiménez con la selección le llevó también a demostrar su efectividad en la tanda de penales, ya que en el México vs Inglaterra logró sumar otro gol por dicha vía al batir el arco de Jordan Pickford. En ese sentido, el delantero mexicano logró establecer un récord de 6 años sin fallar ni un solo penal.

Raúl Jiménez anotó 3 goles en la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Crédito: @miseleccionmx / X

Los números del récord de Raúl Jiménez en penales

Raúl Jiménez ha cobrado un total de 48 penales, de los cuales 46 han terminado en gol. Es decir que solo ha errado en dos tiros para dejarle una efectividad superior al 95 por ciento. El número deja en claro que Jiménez se ha convertido en uno de los cobradores de penales más efectivos a nivel mundial.

Cabe mencionar que el delantero mexicano logró romper estadísticas importantes en ligas de calidad como la Premier League de Inglaterra. El récord pertenecía a Yaya Touré, quien registró 11 penales acertados de 11 dentro de la liga inglesa, mientras que Jiménez registró un total de 12 penales de 12 acertados, siendo actualmente la marca a vencer.

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Cuándo fue la última vez que Raúl Jiménez falló un penal

Raúl Jiménez erró su último penal el día 11 de agosto de 2020 en un partido entre Sevilla y Wolverhampton. Dentro del encuentro de la Europa League, miles de aficionados fueron testigos de un evento poco común, siendo el arquero Bounou, portero de Marruecos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, quien se vistió de héroe al atajar aquel penal que le terminó por dar el triunfo al equipo español.

Yassine Bounou fue el último arquero en atajarle un penal a Raúl Jiménez|Instagram:bounouyassine_bono

El primer penal que el mexicano erró fue precisamente con la Selección Mexicana. En agosto de 2018, se disputó el amistoso entre México y Uruguay y Raúl Jiménez falló aquel cobro penal ante Fernando Muslera, rompiendo así una racha de 20 cobros de penal consecutivos sin fallar.

El histórico papel de Raúl Jimenez en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Raúl Jiménez logró anotar 3 goles en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para colocarse como uno de los máximos goleadores de México dentro del torneo. El delantero logró empatar a otros históricos como Cuauhtémoc Blanco y Rafa Márquez.

Julián Quiñones y Raúl Jiménez se colocaron en el TOP histórico de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™|MEXSPORT

Mientras tanto, otro delantero que logró marcar un antes y un después fue Julián Quiñones, ya que el compañero de Raúl Jiménez logró ponerse como el máximo anotador mexicano dentro de un Mundial, empatando el récord de figuras como Luis Hernández y Javier Hernández con 4 goles cada uno.

