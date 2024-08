Este será el rival de Cruz Azul en los Octavos de Final de la Leagues Cup

La Máquina de Cruz Azul sigue avanzando en la Leagues Cup y consiguió su pase a los Octavos de Final del torneo luego de derrotar en penaltis Orlando City como visitante. Tras un partido en el que tanto el conjunto de la MLS como el mexicano tuvieron opciones de abrir el marcador, el cero se mantuvo hasta la ronda de los once pasos donde los dirigidos por Martín Anselmi fueron mejores y de la mano de dos disparos atajados por el guardameta Kevín Mier, los celestes avanzaron a la siguiente ronda.

En los Octavos de Final, el conjunto cementero ya tiene rival y se trata de un equipo de la Liga BBVA MX. Cruz Azul se medirá al cuadro del Mazatlán FC en los Octavos de Final y ambos equipos buscarán entrar a la ronda de los mejores ocho del balompié azteca.

Los cañoneros de Mazatlán derrotaron 2-1 al DC United de la MLS con anotaciones de Edgar Barcenas y Brian Rubio y así convertirse en el próximo rival de la Máquina de Cruz Azul que curiosamente ha terminado todos sus encuentros del torneo en empate.

El partido entre Cruz Azul y Mazatlán se jugará la próxima semana en el encuentro en el que conoceremos cuál de los dos clubes mexicanos avanza a los Cuartos de Final del torneo.

Tano Ortíz convenció a Luis Romo de fichar con Cruz Azul

“Tengo negociación avanzada para renovar con Monterrey, me marca ese día en la noche el representante y me dice ya estás vendido a Cruz Azul, y yo le digo pues a ver quién se va porque yo no me voy, no porque no quiera pero no son las formas, para mí no he hablado con nadie, al día siguiente me marca el Tano y me dice que no va a contar conmigo”, mencionó Luis Romo en un podcast hace algunos días.

Por otro lado Luis Romo también comentó que agradeció la honestidad del “Tano” de expresarle que no contaba con el mediocampista y ayudarle a tomar una mejor decisión de regresar a Cruz Azul.

“Yo ahí dije es diferente que te digan quédate y compite o no cuento contigo, la verdad que muy bien del Tano que fue franco conmigo, que un entrenador te marque te diga que no voy a contar contigo, la directiva me dijo que ya no estaba el plan de renovación, el futbolista tiene que entender que esa es la vida del futbolista”, puntualizó.

