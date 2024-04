El posible XI de Chivas para la visita a los Tuzos de Pachuca

Chivas jugará un partido fundamental en sus aspiraciones de calificar a la liguilla este sábado cuando se enfrente a Pachuca en el Estadio Hidalgo. Los rojiblancos marchan 9° de la clasificación y todavía aspiran a calificar directo a cuartos de final y así evitar el play-in. Enfrente tendrán a unos Tuzos muy inspirados tras eliminar a Herediano de Concacaf y sacar una importante victoria de 3-0 ante Tigres en el Volcán.

El técnico de Chivas, Fernando Gago, ha demostrado recientemente que no le afecta realizar modificaciones al once inicial a pesar de obtener victorias. La alineación que puso ante Puebla la jornada pasada presentó 3 cambios con respecto al once que había mandado en el triunfo ante Rayados de Monterrey.

Así saldría Chivas vs Pachuca

El posible XI de Chivas para la visita al Estadio Hidalgo sería con ‘Tala’ Rangel en el arco, Alan Mozo, Gilberto Sepúlveda, Chiquete Orozco y Leonardo Sepúlveda en la defensa. El mediocampo repetiría con Erick Gutiérrez, Fernando Beltrán y Roberto Alvarado. En el eje de ataque podría regresar Ricardo Marín como titular en lugar de Chicharito Hernández, acompañado por Isaac Brizuela y Cade Cowell.

Chivas ya no depende de sí mismo para calificar directo

Guadalajara tendrá cierre de torneo con partidos ante Pachuca, Querétaro y Atlas. Si los rojiblancos ganan los tres compromisos que faltan aseguran un boleto, al menos al play-in, pero no le otorgan un lugar directo en los cuartos de final, ya que todavía dependería de algunos resultados adversos de Pachuca, Cruz Azul, Necaxa y Tigres para evitar el repechaje.

Probabilidades

De acuerdo con las probabilidades matemáticas para este duelo, Chivas tiene un 32% de posibilidad de ganar el partido, 24% de empatar y 44% de que Pachuca se quede con los 3 puntos. El equipo de Fernando Gago solo tiene dos victorias en 7 partidos jugados fuera de casa en el torneo, contra Rayados y Atlético San Luis.

