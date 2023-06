El mejor XI de la historia de la Selección Mexicana para La Volpe

En entrevista especial paraAzteca Deportes, Ricardo Antonio La Volpe ex técnico de la Selección Mexicana en el Mundial de Alemania 2006 realizo el XI histórico del combinado nacional.

Aquí te dejamos los elegidos de Ricardo La Volpe

Portero: “A mí el arquero que más me gustaba era el que me manejaba el área, quién es? Jorge Campos”.

Laterales: “Como lateral de los que yo vi, ‘Nacho’ Flores el de Cruz Azul es un adelantado. Del otro lado sin ninguna duda pondría acá a Andrés Guardado un adelantado que después jugó de 10.” (El principito inició su trayectoria como carrilero)".

Y como es bien sabido Ricardo La Volpe apostó por un sistema de juego 5-3-2, donde su línea de centrales serían:

Centrales: “Rafa Márquez sin ninguna duda, el mejor en la historia yo puedo hablar de los años 70 para acá, nunca he visto a alguien como él. Claudio Suárez y Perales.”

Mediocampo: “Pavel Pardo, digo porque no solamente lo demostró acá, hoy está Edson Álvarez pero todavía le falta en la trayectoria, estuvo el ‘Coyote’, ‘El Chato’ Rodríguez; si fuera en equipo pondría al ‘Chato’ fue el mejor en los equipos que yo estuve pero en selección me falló, voy a poner a Pardo.”

Interiores: “Aunque fue nacionalizado está bien? Si acá no hay nadie mejor que Sinha, no no, este porque fue un 8 adelantado, extremo, volante pase de gol, desequilibró en gambeta”

“Estoy pensando en el 10 yo creo que el mejor que vi que también lo dirigí que le pegaba con las dos piernas Galindo, si voy a poner a Galindo, dos pasadores increíbles.”

Delanteros: “Como jugaba con dos nueves Borgetti tiene que estar. En mi época no vi a ninguno que lo superara”.

“Y acá está difícil pero yo no lo vi, pero por lo que hizo y demostró al mundo con el Real Madrid y Atlético de Madrid es Hugo Sánchez, aunque nos llevemos o no nos llevemos hay que reconocer. Para mí el que abre el camino a los demás mexicanos.”

Se le cuestionó al ‘Bigotón’ sobre la ausencia de Cuauhtémoc Blanco en su XI Histórico, siendo el ‘ídolo de Tepito’ una de las figuras más importantes de la selección, sin embargo el estratega argentino recordó la polémica que desató hace muchos años cuando decidió no llevarlo al mundial de Alemania 2006.

“Y mira vuelvo a repetir hay una equivocación yo no tengo nada en contra de Cuauhtémoc. Yo técnico jugué con un sistema 5-3-2. Cuauhtémoc conmigo no juega sino entraba en el sistema. Cuando yo dije voy a jugar con dos puntas. Si la gente quiere entenderlo sino que bueno”

“Imagínate si jugué una Copa Confederaciones él no fue porque estaba cansado eso nunca lo dije, nunca lo dijo tampoco. Ahora yo la rompo en la Confederaciones Pelé, Platini hablaban maravillas de cómo jugaba el equipo regreso y quieren que cambie mi mentalidad para el 2006 de jugar de otra manera están locos, sea quien sea.”