Estêvão, la joya que impulsa el relevo de Neymar en Brasil

Brasil vuelve a ilusionarse. En un momento en el que la selección brasileña busca un nuevo líder para su ataque tras la ausencia prolongada de Neymar Jr., un nombre de apenas 18 años comienza a sacudir el mundo del fútbol: Estêvão, la nueva joya brasileña del Chelsea y uno de los talentos más prometedores del planeta. Su explosión en 2025 no solo entusiasma a los fanáticos de los Blues, sino que también abre un debate inevitable: ¿estamos ante el sucesor natural del mítico ’10’?

El golazo a Barcelona que encendió la comparación con Neymar Jr.

El punto de quiebre llegó en la Champions League, cuando Estêvão firmó un golazo ante el FC Barcelona que recorrió el mundo. Regate, potencia, control y personalidad: una definición que recordó, por momentos, al mejor Neymar Jr. vestido de azul y grana. Esa actuación fue la cúspide de un año en el que el joven extremo ha eclipsado incluso a figuras como Lamine Yamal.

Su adaptación al Chelsea ha sido inmediata. Desde su debut en la Premier League, se ganó la confianza de Enzo Maresca. En Champions, lleva tres goles en cinco partidos, consolidándose como una pieza clave en el ataque. Estêvão no llegó a Europa como promesa; en apenas meses se convirtió en realidad.

De Palmeiras al Chelsea: el camino del nuevo ídolo brasileño

Formado en Palmeiras, Estêvão brilló precozmente. Con apenas 16 años marcó su primer gol en Copa Libertadores y en 2025 ya sumaba 83 partidos, 27 goles y 15 asistencias con el primer equipo. Sus actuaciones llamaron la atención de clubes de élite, y el Chelsea desembolsó más de 52 millones de dólares para asegurarlo.

En la selección brasileña, su impacto no ha sido menor. Debutó en Eliminatorias, marcó ante Chile y suma 11 partidos oficiales. Además, anotó cuatro goles en los más recientes amistosos con Brasil, consolidándose como uno de los preferidos tanto de Dorival Júnior como de Carlo Ancelotti.

Todo apunta a que Estêvão podría disputar su primer Mundial, y si la Canarinha busca un referente ofensivo para el futuro inmediato, el chico de 18 años parece listo para tomar ese rol que Neymar Jr. ocupó por más de una década.