VIDEO: Así juega Mateusz Bogusz la nueva JOYA de Cruz Azul

Este sábado 25 de enero del 2025, el conjunto de Cruz Azul confirmó a Mateusz Bogusz como su nuevo refuerzo para el Clausura 2025 de la Liga BBVA MX. Fue a través de un video publicado en las redes sociales de la Máquina, que confirmaron al Polaco.

Mateusz llega procedente del LAFC, tiene 23 años, es seleccionado de Polonia y tiene una gran proyección en su carrera futbolística por el talento que ha demostrado.



Tuvo minutos en equipos como: Leeds United, Logroñés, Ruch Chorzow, Ibiza y LAFC. En total registra 200 partidos disputados, en los que ha logrado acumular un total de 13032 minutos en el terreno de juego, en los que ha logrado marcar 37 goles y dar 28 asistencias.

El conjunto del LAFC publicó un video de despedida al futbolista en el que destacaron varios golazos que marcó con el equipo.

Es un mediocampista ofensivo, que sabe jugar de extremo y delantero, tiene buen regate, conducción, técnica y buena pegada de larga distancia. Es derecho pero sabe definir con las dos piernas, tiene gran velocidad y potencia en sus disparos.



