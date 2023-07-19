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Video: Shakira explota con reportero al estilo del ‘Tuca’ Ferretti

El ‘Tuca’ Ferretti dejó “escuela” luego de haber explotado en conferencia de prensa y ahora fue Shakira quien tuvo una reacción similar con un reportero

SHAKIRA PRESENCIANDO BARCELONA - REAL SOCIEDAD
Action photo during the match FC Barcelona vs Real Sociedad, Corresponding to13st round of the BBVA league 2015-16 at Camp Nou Stadium. Foto de accion durante el partido FC Barcelona vs Real Sociedad, correspondiente a la Jornada 13 de la Liga BBVA 2015/16 en el Estadio Camp Nou, en la foto: Shakira esposa de Gerard Pique de (FCB) 28/11/2015/MEXSPORT/Eric Alonso. |ERIC ALONSO/MEXSPORT

Escrito por: Azteca Deportes

Luce difícil hacer enojar a Shakira pero un reportero lo logró y llevó a la cantante colombiana a explotar al mero estilo del 'Tuca' Ferretti. La artista ha sido vista en algunos eventos deportivos últmamente como la Fórmula 1 o la final de Wimbledon.

Ahora, de regreso en Miami, la expareja de Gerard Piqué fue sorprendida por algunos reporteros y no reaccionó de buena manera a una pregunta en específico.

Te puede interesar: Shakira: Viajes, fiestas, NBA, carreras de F1 y mucho glamour

‘Tuca’ Ferretti explota contra la prensa por supuesta difamación

Shakira pide respeto tras pregunta de reportero

Luego de su separación de Gerard Piqué, a Shakira se le ha relacionado sentimentalmente con algunas personalidades del deporte. En principio con el jugador del Miami Heat de la NBA, Jimmy Butler y posteriormente con Lewis Hamilton, con quien se le vio en distintas carreras de la Fórmula 1.

Ninguno de dichos rumores causó que la colombiana saliera a dar algún tipo de declaración, ya sea para confirmar o negar alguno de ellos. Sin embargo, a Shakira se le preguntó si estaba dándole otra oportunidad al amor y de inmediato respondió pidiendo respeto. La artista iba acompañada de sus hijos.

No hubo más declaraciones de Shakira pero la reacción se volvió viral, pues dejó claro que no quiere hablar nada del tema, al menos por ahora.

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