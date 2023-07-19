Video: Shakira explota con reportero al estilo del ‘Tuca’ Ferretti

Luce difícil hacer enojar a Shakira pero un reportero lo logró y llevó a la cantante colombiana a explotar al mero estilo del 'Tuca' Ferretti. La artista ha sido vista en algunos eventos deportivos últmamente como la Fórmula 1 o la final de Wimbledon.

Ahora, de regreso en Miami, la expareja de Gerard Piqué fue sorprendida por algunos reporteros y no reaccionó de buena manera a una pregunta en específico.

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Shakira pide respeto tras pregunta de reportero

Luego de su separación de Gerard Piqué, a Shakira se le ha relacionado sentimentalmente con algunas personalidades del deporte. En principio con el jugador del Miami Heat de la NBA, Jimmy Butler y posteriormente con Lewis Hamilton, con quien se le vio en distintas carreras de la Fórmula 1.

Ninguno de dichos rumores causó que la colombiana saliera a dar algún tipo de declaración, ya sea para confirmar o negar alguno de ellos. Sin embargo, a Shakira se le preguntó si estaba dándole otra oportunidad al amor y de inmediato respondió pidiendo respeto. La artista iba acompañada de sus hijos.

Los periodistas deben elegir el momento para sus preguntas, cómo van a andar preguntandole a Shakira por otro amor con los niños presentes... pic.twitter.com/vKiIceefKg — AndroShak🧜🏼‍♀️🍸 (@DiAndrotoro) July 19, 2023

No hubo más declaraciones de Shakira pero la reacción se volvió viral, pues dejó claro que no quiere hablar nada del tema, al menos por ahora.

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