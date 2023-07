La razón por la que explotó el Tuca Ferretti en conferencia

En la Máquina de Cruz Azul las cosas no van de la mejor forma con tres derrotas en lo qué va del Apertura 2023 y con el compromiso de arrancar la Leagues Cup frente a Lionel Messi y el Inter de Miami; sin embargo, el tema central en la conferencia de prensa de Ricardo Ferretti fueron las versiones vertidas frente a su persona en las que se mencionaba que él no asistía a algunos entrenamientos, a lo que el técnico celeste explotó y mandó un mensaje.

“Si van a hablar de mí, hablen con seguridad. No sean chismosos. Difamarme no lo acepto. Si no puedo comprobar me quedo con la boca callada. No lo permito. De lo que me acusan es mentira. En otros países esto es motivo de demanda. Con mi reputación no... De lo otro pueden hablar si no les gusta mi forma de jugar lo acepto pero de la persona no”, mencionó Ferretti en conferencia de prensa.

Sacan al Tuca de sus Casillas

Ferretti palpitó el enfrentamiento ante Lionel Messi

La Máquina de Cruz Azul se prepara para su debut el próximo viernes en la Leagues Cup frente al Inter de Miami y Lionel Messi del qué también habló el estratega.

“El boleto costaba 30 dólares y pasó a costar 600. Este es el efecto Messi. Yo ya había estado en la Selección Mexicana y enfrentado a Lionel (Messi), hay respeto y reconocimiento. Es un súper jugador, a mi me encanta y a millones, por lo que ha hecho. A lo mejor me saco una foto con él si me da chance, este es el gusto y motivación por lo que el representa y el nivel futbolístico. La semana pasada yo decía, no es solo un futbolista, es el ser humano. Es ejemplar como ser humano y súper como futbolista. Cuando estemos en la cancha hay que darle reconocimiento, pero a ver de dónde sale más correa”.

Cruz Azul se mide al Inter de Miami este viernes en lo que será el debut del astro argentino en la MLS.