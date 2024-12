Esto cuestan los boletos para las semifinales Cruz Azul vs América

Cruz Azul está en semifinales del futbol mexicano al derrotar a Xolos de Tijuana en la vuelta de los Cuartos de final del Apertura 2024. Ahora el conjunto cementero se medirá a las Águilas del América en semifinales y a través de las redes sociales se dio a conocer el precio de los boletos para el duelo de vuelta en el estadio Ciudad de los Deportes.

Los precios para el segundo duelo de esta serie entre el conjunto cementero y el azulcrema va desde los 600 hasta los mil 500 pesos mexicanos.

Lista de precios:

Personas con discapacidad: $600

Cabecera norte: $820

Cabecera Sur: $820

Preferente: $870

Platea B: $920

Platea A: $970

Preferente VIP: $1,500

Anselmi agradece el apoyo de los aficionados de Cruz Azul

“En este momento me sale agradecerles y creo que la entrega del equipo es un buen regalo para la afición, ayer pasó algo que sinceramente yo no lo vi en mi vida ayer un hincha de los de verdad nos agradeció porque le habíamos devuelto la identidad al equipo y eso valía más que un título y que un hincha te diga eso vale más que un titulo, me hizo emocionarme, ese en lo personal mi mayor logro después es futbol y en un partido pasan un montón de cosas, es incontrolable , lo que si podemos controlar es nuestra identidad ser nosotros y hoy no podíamos mirarnos al terminar el partido y no haber sido nosotros eso le pedí a los jugadores, se viera reflejado desde que comienza el partido hasta el final, eso sucedió, es el mejor regalo”, finalizó Anselmi.

Con este resultado Xolos de Tijuana queda eliminado y Cruz Azul ahora se medirá a las Águilas del América en las semifinales de la Liga MX.

