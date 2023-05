Esto fue lo que dijo Alfredo Talavera sobre el goleador Henry Martín

Son amigos, han compartido convocatorias en la Selección Azteca y este viernes serán rivales en el partido entre los Bravos del FC Juárez y las Águilas del América. Alfredo Talavera y Henry Martín se conocen muy bien y en la Jornada 17 protagonizarán un duelo muy especial.

Henry Martín, atacante azulcrema, es el líder de la tabla de goleadores y en el cierre de la fase regular del Torneo Clausura 2023 será ante FC Juárez, que tiene en Alfredo Talavera a un gran guardián de su portería.

“Con Henry Martín nos olvidamos el lado del ser humano, del goleador. Platicando en esos momentos libres en Selección, él no pasaba buen momento y hasta se pensaba su salida, pero esa parte mental es lo que yo le aplaudo”, dijo Alfredo Talavera sobre Henry Martín en la pregunta de Azteca Deportes.

El guardameta nacido en La Barca, Jalisco, tiene 40 años y es muy cuestionado sobre su edad, pero él responde a los cuestionamientos y se dice joven y con todo el deseo de seguir activo y poder jugar partidos, como el de este viernes ante América.

“Físicamente me siento espectacular, el mejor negocio es estar mentalmente bien; he jugado contra América, los clásicos, todos lo quieren jugar. No hay rival invencible; tenemos un gran equipo para jugarle a cualquiera de tú a tú", declaró sobre el juego de este viernes ante las Águilas.

Apoya Talavera a los porteros jóvenes

Alfredo Talavera ha vivido muchas experiencias en la Selección Azteca, todavía quiere mantenerse en la escuadra nacional, pero también aconseja a los jóvenes porteros que están en crecimiento en la escuadra nacional. No hay mejor voz, que la de Talavera para hablar del equipo mexicano.

“Los mismos chavos debe seguir trabajando mejor, que les den oportunidad ahora, después puede ser tarde; Deben ganar experiencia en giras y concentraciones. Yo me siento joven, pueden contar conmigo”, finalizó Alfredo Talavera.

