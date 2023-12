¿Qué dijo Fernando Gago sobre los refuerzos para Chivas?

El timonel argentino, Fernando Gago, fue recibido por Fernando Hierro, director deportivo del Guadalajara, en el Estadio Akron. En la rueda de prensa, se le consultó al estratega sobre los refuerzos que podrían llegar al Rebaño Sagrado para el Clausura 2024.

“Obviamente que pensaremos y buscaremos las mejores opciones posibles, hablar de nombres individuales (es difícil) porque también corresponde presentarme con el plantel, tener el diálogo cara cara y a partir de eso veremos. Hay poco tiempo de trabajo pero veremos la forma de tener los entrenamientos acorde, con gran tiempo, algunos van a ser doble turno, empezar a trabajar y tener el conocimiento más rápido posible de lo que pretendemos dentro del campo” dijo Gago a la prensa reunida en el recinto.

Los primeros problemas que deberá atender Gago

Uno de los asuntos que Chivas tiene pendiente de resolver es la continuidad o no, de algunos elementos como Cristian Calderón y Alexis Vega, quienes a mitad del torneo pasado fueron separados por indisciplina, aunque semanas después fueron perdonados y ya tuvieron minutos con el Rebaño.

“Hablar individualmente no corresponde, lo que quiero hablar individualmente con el plantel a partir de mañana que empiezo a trabajar. No corresponde (hablar de Vega y Calderón), sería una falta de respeto hacia un futbolista” mencionó el ex entrenador de Racing, aunque también dejó claro que la disciplina será fundamental en su proyecto.

“Tengo una forma de conducir que es muy clara, va a haber aspectos que vamos a bajar desde el primer día de entrenamiento, aspectos de cómo entrenar, cómo cuidarse, de lo que es ser profesional en el fútbol, porque lo entiendo así cuando fui futbolista y lo entiendo así como entrenador” finalizó el nuevo estratega del Rebaño Sagrado.

