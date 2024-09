Las palabras de Nacho Ambriz tras quitarle el invicto al Toluca

La sorpresa de la jornada 9 del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX fue el triunfo contundente de los Guerreros de Santos Laguna por marcador de 2-0 en contra de los Diablos Rojos de Toluca; el compromiso se disputó en el TSM casa de los de la Comarca.

Los locales parecían ser las victimas en la previa del compromiso, sin embargo, Nacho Ambriz y sus pupilos salieron desde el arranque con una gran mentalidad ofensiva y entrega en la cancha la cual la capitalizaron antes del medio tiempo con el gol del español Fran Villalba al minuto 45.

Resumen Puebla 2-3 Pachuca | Jornada 9, Apertura 2024

Ambriz respaldó a sus jugadores

Para la segunda parte del duelo los Guerreros ampliaron su ventaja al 60’ con el gol de su canterano y juvenil lateral izquierdo Emmanuel Echeverría, con el que sentenciaron el partido y lograron obtener su segundo triunfo en el Apertura 2024.

“Me siento tranquilo, me van conociendo, no me siento tan mal cuando perdemos, ni me pongo tan contento cuando ganamos, aunque hemos ganado poco, hoy si te puedo decir que estoy contento por los jugadores, creo que todos los días los veo a trabajar, todos los días los veo que mejoran, ante la situación que no ha sido nada fácil, porque pierdes, tienes lesionados, por ahí tienes una idea de qué quieres poner un equipo, por otra razón, no lo logras poner, de repente pongo a unos y ahora en el partido tuve que poner a otros, contento por ellos, el ganar en casa a la afición que se ha alejado con mucha razón, yo creo que hoy el resultado esperamos seguir en esta dinámica de no perder y poder el día de mañana que la gente regrese al estadio”, comentó Nacho Ambriz tras ganarle al Toluca en el TSM con sus Guerreros de Santos.

¿Quién es el próximo rival de Santos Laguna?

El próximo partido de Santos Laguna será lejos de la Comarca, ya que visitaran en la jornada 10 del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX el Alfonso Lastras para medirse a los Colchoneros del Atlético San Luis en busca de ligar triunfos por primera ocasión en el actual torneo; el duelo será el sábado 28 de septiembre a las 9:10 de la noche hora del centro de México.

