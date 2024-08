Omar Bravo lanza mensaje para quienes minimizan la historia del Campeonísimo

Omar Bravo, el máximo goleador en la historia del Rebaño Sagrado reflexionó sobre lo que representa ser considerado una leyenda de Chivas. Bravo, con su característico respeto, destacó la importancia de la generación del “Campeonísimo” en la historia del club.

“Realmente yo siempre he sido muy muy respetuoso, en cuando se utiliza ese ese mote, de ‘leyendas’, porque creo que entrar en ese rubro es muy especial, son muy pocos los que, desde mi opinión, pueden ser condecorados, y no es porque peque de modesto ni mucho menos”, expresó Bravo. “Pero hay una historia muy importante en este club que formaron los campeonísimos que a veces es un poquito infravalorada por muchos públicos, ¿no? A través de los años, quizá no tanto de los de los noventa para atrás, pero sí de algunas nuevas generaciones que algunos no tienen muy clara cómo fue esa historia, cómo se formó ese campeonísimo, que al final del día es lo que le ha dado grandeza al escudo del Guadalajara, todas esas estrellas que, pues, es lo que representa hoy el Club Guadalajara, esa grandeza del club” declaró el mochiteco.

Omar sacó chapa de sus logros en Chivas

Con estas palabras, Bravo no solo reconoce el honor que significa ser considerado una leyenda de Chivas, sino que también pone en valor el legado de aquellos que forjaron la historia del club. El delantero marcó 160 goles con la camiseta rojiblanca en todas las competencias, superando por 6 tantos a Salvador Reyes, integrante de la generación más ganadora del Rebaño.

A pesar de haber superado el récord de goles, Omar mantiene una profunda admiración por la generación del “Campeonísimo”, quienes sumaron ocho de los doce títulos de liga que ostenta el Rebaño.

