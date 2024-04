“Esto indigna": Pachuca EXPLOTA tras anunciarse el horario del play-in vs Pumas

Guillermo Almada se refirió a lo que será el duelo ante Pumas por el play-in y acerca de jugar 2 partidos en menos de 48hrs.

“Esto indigna. Somos el hazmerreír en el futbol, esto no pasa en ninguna parte del mundo, solo en México. Situaciones como estas son lamentables, están poniendo en riesgo la salud de los futbolistas que son seres humanos, lo que pasa es que los de pantalón largo no estuvieron nunca en una cancha. Pumas no fue el que nos obligó a jugar el jueves, ellos querían apoyarnos, fue alguien más quien no quiso, investiguen ustedes a ver quien puso el obstáculo y la piedra en el camino no llegó a un acuerdo”, comentó el DT del club de la Bella Airosa.

Por otro lado, se animó a hablar acerca de la apretada agenda que tendrá el club de Hidalgo esta semana.

“Indigna, pero son situaciones que debemos afrontar y mirar para adelante. Pensar en el partido de mañana, cada cual con su conciencia, con la tranquilidad que puedan tener. Nosotros vamos a apoyar la cabeza en la almohada y a dormir tranquilos, veremos qué situación continúa después. Somos unos privilegiados los que podemos afrontar este tipo de situaciones, poder clasificar a un mundial, que es lo más grande que pueda esperar un futbolista, es un partido muy importante y poder ser partícipes de este tipo de partido es seguramente muy importante para todos”, expresó Almada.

Finalmente, Guillermo reconoció que será una prueba difícil para su club en la Concachampions ante América.

“Hay un equipo enfrente que tiene muy buen equipo y muy buenos jugadores. Siempre destaco la valentía de los futbolistas en salir a proponer cosas. Lo primero que nos preocupa y ocupa es América y estamos enfocados en tratar de sortear la eliminatoria que tenemos mañana, que va a ser muy complicada”, sentenció el estratega de los Tuzos.

