Esto necesita la Selección Mexicana para clasificar a la Copa América

La Selección Mexicana buscará el boleto a la Copa América. Aunque parece complicado, nada está perdido, pues el equipo de Jaime Lozano recibirá este martes 21 de noviembre a Honduras, para la vuelta de los Cuartos de Final de la Nations League, en el Estadio Azteca, donde buscarán hacer valer su localía. Encuentro que podrás seguir por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes, en punto de las 8:15 PM.

En la Ida, México se vio sorprendido, pues cayó por marcador de 2-0 en Tegucigalpa, gracias a las anotaciones de Anthony Lozano al minuto 30; y sentenció el duelo, Bryan Róchez al 72'. Por lo que catrachos sueñan con quedarse con ese boleto a las semifinales del torneo de la Concacaf y el pase al certamen de la CONMEBOL.

Resumen: Honduras 2-0 México | CONCACAF Nations League

¿Qué necesita México para clasificar a la Copa América?

Ahora, la Selección Mexicana tendrá que remar contra corriente. Pues no solo tienen que remontar el marcador, si no que también necesitan que no les metan gol, pues en la Nations League todavía existe el tanto de visitante.

Esto significa que en caso de que la México reciba un gol tiene que tener una diferencia de tres goles, osea si los catrachos anotan uno, el combinado azteca tendría que ganar 4-1, y así sucesivamente, 5-2, 6-3. Si Lozano y los suyos terminen 2-0 en los 90 minutos, habría tiempos extra, y un 3-0 a favor de los verdes estarían clasificados a la Copa América y las semis de la CONCACAF.

En caso de que nada de eso suceda, la Selección Mexicana tendría otra oportunidad, pues habría un repechaje para encontrar un lugar en el torneo de la CONMEBOL, que se jugará en el Estados Unidos, durante el verano de 2024. La repesca la jugarán los perdedores en los Cuartos de Final de la Nations League. En este momento son México, Trinidad y Tobago, Costa Rica y Jamaica.