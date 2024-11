¿Cuánto le costaría a Chivas el fichaje de Héctor Herrera?

El fichaje de Héctor Herrera se convierte en una posibilidad tentadora para las Chivas de Guadalajara, luego de que el Houston Dynamo decidió no renovarle contrato en la MLS. Ahora, el mediocampista mexicano se encuentra libre, lo que facilita las negociaciones con cualquier equipo interesado, sin la necesidad de cubrir cláusulas de rescisión. Para Chivas, esto representa una gran oportunidad de reforzar su medio campo con la experiencia de un jugador que también ha sido parte de la Selección Nacional y cuenta con años de trayectoria en ligas europeas.

En términos económicos, el club rojiblanco tendría que negociar directamente con Herrera, buscando cubrir sus expectativas salariales. Durante su último contrato en Houston, Herrera percibía alrededor de 4.75 millones de dólares al año, un salario elevado para los estándares de la Liga MX. Aunque esta cifra podría ser negociable, es claro que Chivas deberá ofrecer un paquete competitivo si quiere asegurar la incorporación del jugador.

¿Por qué no le renovaron el contrato en la MLS?

Houston Dynamo optó por no renovar a Héctor Herrera en gran parte debido a la relación costo-beneficio del jugador. A sus 34 años, Herrera era uno de los futbolistas mejor pagados del equipo, y su salario ya no se consideraba acorde con su rendimiento. Su elevada ficha, junto con su edad, motivó al club estadounidense a no ofrecerle algún tipo de extensión.

Además, una de sus últimas actuaciones fue especialmente polémica: recientemente, Herrera fue expulsado después de un gesto interpretado como una falta de respeto, ya que escupió al césped muy cerca de los pies del árbitro. Este incidente, sumado a su salario elevado y el deseo del Dynamo de rejuvenecer su plantilla, cerró definitivamente su ciclo en el club.

Equipos de la liga MX que estarían interesados

A pesar de esto, Herrera sigue siendo una figura interesante para varios equipos de la Liga MX. Además de Chivas, otros clubes que suenan para ficharlo incluyen a Pachuca, donde el mediocampista debutó y podría culminar su carrera, así como a Rayados y Tigres, equipos regios conocidos por repatriar a jugadores mexicanos que brillaron en el extranjero.

