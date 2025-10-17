deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

Esto pasó la única vez que México se enfrentó a Cristiano Ronaldo

A falta de anuncio oficial, la Selección Azteca se mediría ante la Portugal de Cristiano Ronaldo en la reapertura del Estadio Azteca de cara al Mundial 2026

Raúl Jiménez
Raúl Jiménez en el partido de México vs Portugal
Memo Gómez
Selección Azteca
Compartir

El Estadio Azteca se prepara para vivir otro momento histórico en marzo del 2026. De acuerdo con información confirmada por el mismo presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, la Selección de Portugal, comandada por Cristiano Ronaldo, sería el rival de lujo para disputar la reapertura del recinto tres veces mundialista tras su remodelación final, en en un partido amistoso de alto nivel que marcaría el debut del astro luso en territorio azteca.

El encuentro, que aún espera el anuncio oficial, reunirá a las naciones que ya han protagonizado un gran duelo en la Copa Confederaciones 2017 en Rusia, donde empataron 2-2. En aquella ocasión, CR7 disputó los 90 minutos y aportó una asistencia, aunque no pudo anotar y batir la portería de ese entonces defendida por Guillermo Ochoa.

Te puede interesar:

Las 14 selecciones de Europa que ya están eliminadas del Mundial

Cristiano Ronaldo jugará por primera vez en México

Para la Selección Azteca, este enfrentamiento representaría una prueba de fuego crucial a pocos meses del inicio del Mundial 2026. Enfrentar a una potencia europea con una leyenda como Ronaldo, quien para entonces tendría 41 años sería el examen perfecto para medir el estado del equipo de Javier Aguirre.

El Azteca, será una vez más el escenario emblemático que albergará partidos del próximo Mundial, reabriría sus puertas con un espectáculo sin precedentes. Los aficionados, que nunca han visto en persona al cinco veces Balón de Oro, tendrían por fin la oportunidad de presenciar su calidad en un escenario que ha recibido a las más grandes figuras del fútbol mundial.

Un capítulo más en lo que podría ser la despedida global de una leyenda, y un regalo inmejorable para la reinauguración del templo del fútbol mexicano.

Te puede interesar: ¿Renovará? La situación contractual de Chicharito Hernández con las Chivas

México en el Mundial 2026
Cristiano Ronaldo
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Memo Gómez

Autor / Redactor

Memo Gómez

Te Recomendamos

1920x1080.jpg
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Ecuador | TV Azteca Deportes
resumen mexico vs ecuador.jpg
Selección Azteca
Resumen: México 1 - 1 Ecuador | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Marcel se la estrelló al portero. Ecuador se salva. | México vs. Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Se Armó la Bronca! Barrida de Chiquito Sánchez Calienta el México vs Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez Casi la Hace! Jugada Grande | México vs Ecuador
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez Falla el Segundo! México Perdona a Ecuador | Mexico vs Ecuador
goioll ecuador 1.jpg
Selección Azteca
¡Gol de Jordy Alcívar! Ecuador empata el partido ante México en el Akron
Thumbnail
Selección Azteca
Quiñones Perdona a Ecuador: México Deja Ir el Segundo Gol | México vs Ecuador
GOL Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
¡GOOLAZO de Germán Berterame! México abre el marcador ante Ecuador en el Akron
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Colombia | TV Azteca Deportes
×
×