Esto pasó la única vez que México se enfrentó a Cristiano Ronaldo

El Estadio Azteca se prepara para vivir otro momento histórico en marzo del 2026. De acuerdo con información confirmada por el mismo presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, la Selección de Portugal, comandada por Cristiano Ronaldo, sería el rival de lujo para disputar la reapertura del recinto tres veces mundialista tras su remodelación final, en en un partido amistoso de alto nivel que marcaría el debut del astro luso en territorio azteca.

El encuentro, que aún espera el anuncio oficial, reunirá a las naciones que ya han protagonizado un gran duelo en la Copa Confederaciones 2017 en Rusia, donde empataron 2-2. En aquella ocasión, CR7 disputó los 90 minutos y aportó una asistencia, aunque no pudo anotar y batir la portería de ese entonces defendida por Guillermo Ochoa.

Cristiano Ronaldo jugará por primera vez en México

Para la Selección Azteca, este enfrentamiento representaría una prueba de fuego crucial a pocos meses del inicio del Mundial 2026. Enfrentar a una potencia europea con una leyenda como Ronaldo, quien para entonces tendría 41 años sería el examen perfecto para medir el estado del equipo de Javier Aguirre.

El Azteca, será una vez más el escenario emblemático que albergará partidos del próximo Mundial, reabriría sus puertas con un espectáculo sin precedentes. Los aficionados, que nunca han visto en persona al cinco veces Balón de Oro, tendrían por fin la oportunidad de presenciar su calidad en un escenario que ha recibido a las más grandes figuras del fútbol mundial.

Un capítulo más en lo que podría ser la despedida global de una leyenda, y un regalo inmejorable para la reinauguración del templo del fútbol mexicano.

