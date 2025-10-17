¿Renovará? La situación contractual de Chicharito Hernández con las Chivas

El regreso de Javier “Chicharito” Hernández a Chivas en enero de 2024 generó una ola de entusiasmo entre la afición rojiblanca. El Estadio Akron se llenó para recibir al máximo goleador histórico de la Selección Mexicana , quien volvía al club que lo formó como profesional. Sin embargo, a un año y nueve meses de su retorno, la segunda etapa de Chicharito no ha cumplido las expectativas, y su futuro con el Rebaño parece incierto.

Te puede interesar: Si le vas a Pumas, esto te interesa

Hernández firmó un contrato por dos años, abarcando cuatro torneos cortos, con la posibilidad de extender el vínculo según su rendimiento. No obstante, fuentes de Azteca Deportes revelaron que la directiva de Chivas no ha iniciado negociaciones para renovar al delantero, lo que sugiere que el actual Torneo Apertura 2025 podría marcar el fin de su etapa con el equipo.

Tigres vs Necaxa EN VIVO, Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Los flojos números de Hernández en su regreso a Chivas

En este tiempo, Chicharito ha anotado apenas cuatro goles: dos en Liga BBVA MX (ante Puebla y Atlético San Luis), uno en Concachampions (vs Cibao) y otro en un reciente amistoso contra América, disputado en la cancha de los Cardinals de Arizona.

Con cinco partidos por delante en la fase regular del torneo, ante Mazatlán, Querétaro, Atlas, Pachuca y Monterrey, Hernández tiene una última oportunidad para dejar huella. Además, si Chivas logra clasificar a la fase final, podría sumar más minutos dependiendo las instancias que la escuadra de Gabriel Milito alcance en el campeonato.

Javier Hernández regresa a las canchas

Este sábado, los rojiblancos enfrentarán a los Cañoneros, y las posibilidades de que Chicharito vea acción son altas debido a la lesión en el ojo izquierdo que sufrió “Hormiga” González durante un entrenamiento previo al Clásico Nacional.

La afición, que soñó con un regreso triunfal, ahora se prepara para despedir a una de sus grandes figuras. El desempeño de Hernández en estos últimos encuentros será clave para definir cómo se recordará esta segunda etapa en el club que lo vio nacer.

Te puede interesar: El jugador que Chivas podría fichar GRATIS porque hoy no tiene equipo, pero se mantiene vigente en el mercado