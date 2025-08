Estos 3 jugadores fueron los culpables de la derrota de Chivas ante New York Red Bulls, según los aficionados

El conjunto de Chivas perdió con gol de último minuto ante New York Red Bulls en la primera fecha de la Leagues Cup 2025 . Este resultado marca la segunda derrota en la era de Gabriel Milito como entrenador del Rebaño; sin embargo, lo que molestó a los aficionados fue el accionar de los jugadores, pues en 90 minutos no fueron capaces de marcar un gol. Estos fueron los 3 culpables de la derrota.

1- El primer señalado fue el portero Raúl Rangel, ya que los seguidores de Chivas consideraron que el gol en contra fue error del guardameta, pues descuidó su poste en un tiro libre en tiempo de reposición. El usuario @Lospickss cuestionó severamente el accionar del seleccionado mexicano, al considerar que “ese ‘Tala’ Rangel está sumamente sobrevalorado, ha tenido errores gravísimos, si sigue así no creo que dure mucho de titular”. Esta fue la primera derrota del Rebaño con el entrenador argentino .

2- Érick Gutiérrez es uno de los 3 jugadores responsables de la derrota de Chivas ante el conjunto de la MLS según @PedroHe7604, pues “‘Guti’ no te da ni un pase ni un metro”. El usuario de la red social X también criticó el accionar de Alan Mozo al referirse a él como incapaz de mandar un buen centro.

3- Finalmente, en la lista negra del Rebaño se encuentra Alan Pulido, quien en este segundo semestre del año no ha marcado. Pese a ello, Gabriel Milito lo consideró como titular, dejando en la banca a Armando González, hecho que no entiende @Charlyccc520, debido a que “la ‘Hormiga’ tiene los mismos goles que Pulido desde que regresó a Chivas. Pulido sale de su parea un chingo y no tiene velocidad ni gol”.

¿Cuál fue el peor jugador de Chivas ante New York Red Bulls, según estadísticas?

El peor jugador de Chivas en la derrota ante New York Red Bulls fue el mediocampista Bryan González, quien obtuvo calificación de 6.2, según la plataforma Sofascore. Pese a su bajo rendimiento el jugador disputó los 90 minutos del encuentro.

@bryan_glez11 Bryan González fue el jugador con peor rendimiento de Chivas ante New York Red Bulls

Diego Campillo y Fernando González también tuvieron un pésimo partido al registrar 6.3 puntos. No obstante, ambos jugadores ingresaron de cambio al terreno de juego al minuto 58 y 78, respectivamente.