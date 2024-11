Los equipos que remontaron más ocasiones en Liguilla

Los clubes locales sorprendieron a los mejores ubicados en la tabla general del torneo Apertura 2024. Los equipos que cierran sus series en la Liguilla buscan dar la vuelta a la pagina y mostrar otra cara en su estadio.

Equipos como Pumas, Santos o Cruz Azul han sabido remontar en la liguilla más de 10 ocasiones, es el mismo caso de las Chivas de Guadalajara.

Cruz Azul y Tigres buscarán la épica

La Máquina de Anselmi fue sorprendida por los Xolos en la frontera y ahora deberá anotar tres o más goles ante su gente para avanzar a las semifinales. Tigres sufrió una goleada 3-0 ante San Luis, pero confía en que la remontada es posible y se dará ante su gente en el Volcán para seguir su camino en la fiesta grande del futbol mexicano.

Pumas deberá anotar un gol en casa si quiere dejar en el camino a Rayados de Monterrey.

“Esto es fútbol, con tremendo equipo parecería que tendrían más situaciones de gol, pero no fue así. Todo tiene peso. El gol en una jugada que no estoy para nada de acuerdo, pero son cosas que pasan, como la vieron. Para mí, esto es una opinión, hay muy claro una zancadilla al Chino y después, cuando le gana la posición a Pablo, Pablo vuelve a ganar la posición”, dijo Gustavo Lema tras el duelo ante los regios en la ida de los cuartos de final.

El equipo felino tiene la obligación de campeonar

Pumas es uno de los equipos que quiere acabar con una amplia sequía sin títulos en la Liga BBVA MX. El cuadro universitario tiene casi 14 años sin trofeos en el futbol mexicano.

“Si sales a empatar, tienes muchas posibilidades de perder. Así que no nos vamos a salir a defender y dejar que pase el reloj, vamos a ir a intentar ganar desde el primer momento, no nos vamos a ir a replegar y defendernos. Para los pesimistas seguramente no sea suficiente (la ventaja), para nosotros dimos un paso importante”, comentó Demichelis tras el duelo ante Pumas en Monterrey.

