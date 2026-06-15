El récord que cumplieron los aficionados mexicanos en el Mundial 2026: lo lograron en el Estadio CDMX
Con una gran parte de la primera fecha de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya disputada, se observó una gran asistencia en los estadios sedes y CDMX se destacó
El desarrollo de las primeras jornadas de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ratificó el impacto de las parcialidades locales dentro de las tribunas de los estadios sedes en México, Canadá y Estados Unidos. Se completaron las auditorías de boletaje oficial tras el cierre de los partidos correspondientes a la fecha inaugural de los distintos Estadios y la inauguración en el Estadio Ciudad de México fue la que más asistentes tuvo con un número total de 80.824 espectadores.
La afición de la Selección Nacional de México se adjudicó de manera formal la marca de asistencia más alta registrada en todo el certamen veraniego hasta el momento. Los fanáticos del conjunto nacional respondieron a la convocatoria durante el estreno frente a Sudáfrica, que también contó con la ceremonia inaugural con la participación de Shakira, Los Ángeles Azules, entre otros.
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Los partidos con mayor asistencia en lo que va de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Con el duelo entre México y Sudáfrica en primer lugar respecto al número de fanáticos presentes, repasamos los otros duelos y su concurrencia:
- Brasil 1-1 Marruecos: 80.663
- Estados Unidos 4-1 Paraguay: 70.492
- Alemania 7-1 Curazao: 68.021
- Qatar 1-1 Suiza: 67.966
- Haití 0-1 Escocia: 64.146
- Australia 2-0 Turquía: 52.497
- Corea del Sur 2-1 República Checa: 44.985
- Canadá 1-1 Bosnia-Herzegovina: 43.002
Así como la inauguración en Ciudad de México fue el duelo con mayor cantidad de espectadores, la inauguración en Toronto con el duelo entre Canadá y Bosnia-Herzegovina fue el que menor cantidad de aficionados reunió,con 43.002 entradas vendidas. Ahora, los aficionados mexicanos buscarán llenar el Estadio de Guadalajara en lo que promete ser uno de los partidos más interesantes de la segunda fecha, entre México y Corea del Sur. El combinado dirigido por Javier Aguirre necesita de una victoria para dejar sellada virtualmente su clasificación a dieciséisavos de la justa mundialista y poder rotar en el tercer partido del grupo frente a República Checa.