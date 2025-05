Los 5 jugadores de Chivas que conocen los secretos de Juan Carlos Osorio

La noticia que acapara reflectores es la posible llegada de Juan Carlos Osorio como nuevo entrenador del Rebaño Sagrado, tras la salida de Gerardo Espinoza. El técnico colombiano, conocido por su paso en la Selección Mexicana , se suma a la lista de candidatos para tomar las riendas de Chivas, y de concretarse, se reencontraría con cinco jugadores del plantel actual que ya dirigió en el combinado azteca: Javier “Chicharito” Hernández, Erick Gutiérrez, Alan Pulido, Omar Govea e Isaac Brizuela.

Viejos conocidos de Osorio

Chicharito Hernández es el caso más destacado. Bajo el mando de Osorio, el delantero disputó 30 partidos con la Selección Mexicana, incluyendo el Mundial de Rusia 2018. En el proceso marcó 8 goles. Su experiencia y liderazgo podrían ser clave para el proyecto de Osorio en Chivas, especialmente tras su regreso al club como ícono rojiblanco. Erick Gutiérrez, otro mundialista en Rusia, participó en 8 encuentros con el colombiano, mostrando su versatilidad en el mediocampo, una cualidad que podría ser aprovechada en el esquema táctico del estratega.

Alan Pulido, aunque no asistió al Mundial, tuvo actividad en tres partidos con Osorio, anotando un gol en un amistoso contra Islandia en 2017. Su olfato goleador y experiencia podrían encajar en la idea de juego del técnico. Omar Govea, por su parte, debutó con la Selección bajo el mando de Osorio y, aunque no llegó a Rusia, estuvo en el radar del entrenador, lo que demuestra la confianza depositada en él. Finalmente, Isaac Brizuela tuvo dos apariciones en amistosos, pero no logró consolidarse en el proceso mundialista.

Horas decisivas para definir al técnico de Chivas

La posible llegada de Osorio ha generado expectativa, no solo por su capacidad táctica, sino por el conocimiento previo de estos jugadores. Las próximas horas serán cruciales para definir si el colombiano asume el banquillo y revive su conexión con estos cinco elementos en busca de devolver a Chivas al protagonismo. ¿Será Osorio la clave para el resurgimiento del Rebaño?

