ÚLTIMA HORA: Estos partidos del futbol mexicano están en riesgo por el huracán Polo
El Huracán Polo se mantiene en categoría 5 y hay varios partidos del futbol mexicano que corren el riesgo de ser cancelados
El Huracán Polo sigue siendo categoría 5 y debido al fenómeno natural que avanza por el Océano Pacífico, provocando lluvias intensas y fuertes vientos en varios estados de la República Mexicana, hay varios juegos del futbol mexicano que corren riesgo de ser cancelados por las condiciones climáticas.
Hurricane #Polo Advisory 9A (6 PM CST, Tue Sep 22): Polo Drifting Slowly as it Remains an Extremely Dangerous Category 5 Hurricane. https://t.co/NyUGSIFCuo
— NHC Pacific (@NHC_Pacific) September 22, 2026
Los partidos que podrían ser suspendidos por el huracán Polo
Como siempre sucede, el tema deportivo pasa a un segundo plano para poder salvaguardar la seguridad de todas las personas, po rlo que los partidos de futbol mexicano que estarán bajo vigilancia por el huracán Polo y con posibilidades de ser suspendidos son:
25 de septiembre
- Tritones Vallarta vs Tigres de Álica, Liga Premier Serie A. La Piedad, Michoacán.
26 de septiembre
- ACF Zapotlanejo vs Santiago FC, Liga Premier Serie A. Zapotlanejo, Jalisco.
- Chivas vs Querétaro Liga BBVA MX Guadalajara, Jalisco.
27 de septiembre
- H2O Purépechas vs Los Cabos United Liga Premier Serie A. Morelia, Michoacán.
28 de septiembre
- Guerreros de Autlán vs Correcaminos II, Liga Premier Serie A. Autlán, Jalisco.
Se espera que en los siguientes días, las autoridades, Ligas y equipos den a conocer más información en caso de alguna cancelación de alguno de los cotejos.
Las autoridades informan del riesgo del Huracán Polo y piden estar atentos a indicaciones de Protección Civil
Por el momento, las autoridades han informado que el Huracán Polo se mantiene en categoría 5, con vientos máximos sostenidos de 280 km/h y rachas de 350 km/h. Su circulación refuerza la probabilidad de lluvias en el occidente y el sur del país, por lo que se mantiene bajo vigilancia diferentes estados de la republica y han pedido a la población estar atentos a las indicaciones de Protección Civil.
"El centro del Huracán Polo de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, se localiza a 345 km al sur de Zihuatanejo, Gro., y a 580 km al sur-sureste de Manzanillo, Col. Presenta vientos máximos sostenidos de 280 km/h, rachas de 350 km/h y desplazamiento hacia el este a 2 km/h. Su circulación refuerza la probabilidad de lluvias en el occidente y el sur del país. Se mantiene zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical, Tecpan de Galeana, Gro., hasta Punta San Telmo, Mich., y zona de vigilancia por vientos de tormenta desde el oeste de Punta San Telmo, Mich., hasta Playa Pérula, Jal".
ACTUALIZACION SE MANTIENE EN VIGILANCIA HURACAN🌀#Polo— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC-Gro (@PC_Guerrero) September 23, 2026
El centro del Huracán Polo de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, se localiza a 345 km al sur de Zihuatanejo, Gro., y a 580 km al sur-sureste de Manzanillo, Col. Presenta vientos máximos sostenidos de 280 km/h, rachas…
🌀El #Huracán #Polo se mantiene en la categoría 5 de la escala Saffir Simpson, su centro se localiza a 345 km al sur de Zihuatanejo, #Guerrero.— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 23, 2026
🌀Su circulación refuerza la probabilidad de #Lluvias en el occidente del país.
⚠️ Revisa más detalles y mantente atento/a a las… pic.twitter.com/grkwFEzaoc