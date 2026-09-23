ÚLTIMA HORA: Estos partidos del futbol mexicano están en riesgo por el huracán Polo

El Huracán Polo sigue siendo categoría 5 y debido al fenómeno natural que avanza por el Océano Pacífico, provocando lluvias intensas y fuertes vientos en varios estados de la República Mexicana, hay varios juegos del futbol mexicano que corren riesgo de ser cancelados por las condiciones climáticas.

Hurricane #Polo Advisory 9A (6 PM CST, Tue Sep 22): Polo Drifting Slowly as it Remains an Extremely Dangerous Category 5 Hurricane. https://t.co/NyUGSIFCuo — NHC Pacific (@NHC_Pacific) September 22, 2026

Los partidos que podrían ser suspendidos por el huracán Polo

Como siempre sucede, el tema deportivo pasa a un segundo plano para poder salvaguardar la seguridad de todas las personas, po rlo que los partidos de futbol mexicano que estarán bajo vigilancia por el huracán Polo y con posibilidades de ser suspendidos son:

25 de septiembre



Tritones Vallarta vs Tigres de Álica, Liga Premier Serie A. La Piedad, Michoacán.

26 de septiembre

ACF Zapotlanejo vs Santiago FC, Liga Premier Serie A. Zapotlanejo, Jalisco.

Chivas vs Querétaro Liga BBVA MX Guadalajara, Jalisco.

27 de septiembre

H2O Purépechas vs Los Cabos United Liga Premier Serie A. Morelia, Michoacán.

28 de septiembre

Guerreros de Autlán vs Correcaminos II, Liga Premier Serie A. Autlán, Jalisco.

Se espera que en los siguientes días, las autoridades, Ligas y equipos den a conocer más información en caso de alguna cancelación de alguno de los cotejos.

Las autoridades informan del riesgo del Huracán Polo y piden estar atentos a indicaciones de Protección Civil

Por el momento, las autoridades han informado que el Huracán Polo se mantiene en categoría 5, con vientos máximos sostenidos de 280 km/h y rachas de 350 km/h. Su circulación refuerza la probabilidad de lluvias en el occidente y el sur del país, por lo que se mantiene bajo vigilancia diferentes estados de la republica y han pedido a la población estar atentos a las indicaciones de Protección Civil.

"El centro del Huracán Polo de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, se localiza a 345 km al sur de Zihuatanejo, Gro., y a 580 km al sur-sureste de Manzanillo, Col. Presenta vientos máximos sostenidos de 280 km/h, rachas de 350 km/h y desplazamiento hacia el este a 2 km/h. Su circulación refuerza la probabilidad de lluvias en el occidente y el sur del país. Se mantiene zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical, Tecpan de Galeana, Gro., hasta Punta San Telmo, Mich., y zona de vigilancia por vientos de tormenta desde el oeste de Punta San Telmo, Mich., hasta Playa Pérula, Jal".

ACTUALIZACION SE MANTIENE EN VIGILANCIA HURACAN🌀#Polo



El centro del Huracán Polo de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, se localiza a 345 km al sur de Zihuatanejo, Gro., y a 580 km al sur-sureste de Manzanillo, Col. Presenta vientos máximos sostenidos de 280 km/h, rachas… — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC-Gro (@PC_Guerrero) September 23, 2026