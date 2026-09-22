Huracán Polo podría suspender partido de Chivas vs Querétaro de la Liga MX

El Huracán Polo cada vez toma más fuerza y ya se convirtió en categoría 5, el fenómeno natural avanza en el Océano Pacífico y provocará lluvias intensas y fuertes vientos en varios estados de la República Mexicana, incluyendo a Jalisco. A pesar de que el tema deportivo pasa a un segundo plano cuando se trata de este tipo de cosas, no está de más reiterar que el compromiso entre las Chivas del Guadalajara y los Gallos Blancos de Querétaro se podría suspender.

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A través de las redes sociales, la Coordinación Nacional de Protección Civil dio a conocer los estados afectados en los próximos días: ''Se localiza a 355 km al sur de Zihuatanejo, #Guerrero, y a 580 km al sur-sureste de Manzanillo, #Colima. ◾️ #Lluvias puntuales intensas en #Colima, #Michoacán (oeste y costa), #Guerrero (este, costa y oeste) y #Oaxaca (oeste); puntuales muy fuertes en #Jalisco (sur, suroeste y costa). ▪️ Vientos máximos sostenidos de 260 km/h, rachas de 315 km/h y desplazamiento hacia el este a 9 km/h.'', mencionó el tweet de la Coordinación.

Chivas vs Querétaro en observación

A pesar de que no es un hecho, tendremos que estar pendientes a lo que suceda en el sábado 26 de agosto en el Estadio Guadalajara cuando las Chivas reciban a los Gallos Blancos de Querétaro en punto de las 5:07 pm. Si la lluvia llega a hacer de las suyas o hay riesgo de tormenta eléctrica, el cotejo podría llevarse a cabo unos minutos más tarde.

Finalmente, las autoridades ya han habilitado decenas de refugios temporales en las zonas costeras más vulnerables o con más riesgo de sufrir los estragos del Huracán Polo.