Huracán Polo podría suspender partido de Chivas vs Querétaro de la Liga MX
El fenómeno natural hará estragos en varios estados de la República Mexicana, específicamente en los que estan pegados al Océano Pacífico.
El Huracán Polo cada vez toma más fuerza y ya se convirtió en categoría 5, el fenómeno natural avanza en el Océano Pacífico y provocará lluvias intensas y fuertes vientos en varios estados de la República Mexicana, incluyendo a Jalisco. A pesar de que el tema deportivo pasa a un segundo plano cuando se trata de este tipo de cosas, no está de más reiterar que el compromiso entre las Chivas del Guadalajara y los Gallos Blancos de Querétaro se podría suspender.
Te puede interesar: Una piel de leyenda: Así es la camiseta especial con la que Lionel Messi se despedirá de la Selección Argentina (VIDEO)
A través de las redes sociales, la Coordinación Nacional de Protección Civil dio a conocer los estados afectados en los próximos días: ''Se localiza a 355 km al sur de Zihuatanejo, #Guerrero, y a 580 km al sur-sureste de Manzanillo, #Colima. ◾️ #Lluvias puntuales intensas en #Colima, #Michoacán (oeste y costa), #Guerrero (este, costa y oeste) y #Oaxaca (oeste); puntuales muy fuertes en #Jalisco (sur, suroeste y costa). ▪️ Vientos máximos sostenidos de 260 km/h, rachas de 315 km/h y desplazamiento hacia el este a 9 km/h.'', mencionó el tweet de la Coordinación.
Chivas vs Querétaro en observación
A pesar de que no es un hecho, tendremos que estar pendientes a lo que suceda en el sábado 26 de agosto en el Estadio Guadalajara cuando las Chivas reciban a los Gallos Blancos de Querétaro en punto de las 5:07 pm. Si la lluvia llega a hacer de las suyas o hay riesgo de tormenta eléctrica, el cotejo podría llevarse a cabo unos minutos más tarde.
Finalmente, las autoridades ya han habilitado decenas de refugios temporales en las zonas costeras más vulnerables o con más riesgo de sufrir los estragos del Huracán Polo.