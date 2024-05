Los resultados que se necesitan para que se de el Clásico Nacional en semifinales | Clausura 2024

Estamos cerca de tener definidos a los ocho equipos clasificados a los Cuartos de Final del Clausura 2024. El pasado jueves dos de marzo del 2024, se disputaron los primeros dos juegos del Play In, El primer juego fue entre el Necaxa y Querétaro, partido que terminó ganando los Rayos desde los once pasos para avanzar al segundo partido del Play In.

El segundo encuentro en disputarse fue el de Pachuca vs Pumas, el juego se terminó definiendo desde los once pasos y fue el equipo universitario el que logró asegurar su boleto a la Liguilla al ganar en penales.

De esta forma, ya hay siete equipos clasificados a la liguilla del Clausura 2024 y con ello, también tres cruces definidos: Cruz Azul se medirá ante Pumas, Toluca ante Chivas, mientras Rayados y Tigres firmarán otra edición del Clásico Regio.

El último lugar, lo disputarán entre los Tuzos y Necaxa. El equipo que logré ganar se va a enfrentar al América en los Cuartos de Final.

Así se tendría Clásico Nacional

La única forma en que se puede dar el Clásico Nacional en las semifinales del Clausura 2024 es si América, vence a Pachuca o Necaxa (depende del equipo que clasifique), que Cruz Azul logre ganarle a Pumas y que el conjunto de Chivas derrote a Toluca.

Así la semifinales serían América vs Chivas y Cruz Azul ante el ganador del Clásico Regio entre Rayados vs Tigres.

De esta forma, sería el cuarto Clásico Nacional que se dispute en lo que va del año pues se vieron las caras en dos ocasiones en los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup y en la jornada 12 del Clausura 2024.

