“Estoy viendo fantasmas”, la frase que los Patriots buscarán repetir en el Super Bowl de la NFL

Restan solo unos días para que los millones de fanáticos a la NFL en México disfruten del Super Bowl 2026, mismo que se llevará a cabo en California y que contará con la participación de los Patriotas de Nueva Inglaterra por la Conferencia Americana, así como los Halcones Marinos de Seattle por la Conferencia Nacional.

Se trata de un juego que enfrentará a lo mejor de la temporada actual de la NFL considerando que ambas instituciones, en conjunto, sumaron 27 triunfos a lo largo de la campaña. Sin embargo, ¿sabías que en el pasado los Patriotas hicieron sufrir al QB actual de los Halcones Marinos al asegurar que este veía fantasmas en el campo?

La vez en que el QB de Seattle vio fantasmas enfrentando a Nueva Inglaterra

Todo ocurrió hace más de seis años, más precisamente en un juego de lunes por la noche de la temporada 2019 de la NFL. Aquí, unos Patriotas poderosos se midieron a unos delicados Jets de Nueva York, quienes en ese momento contaban con la presencia de Sam Darnold, hoy QB de Seattle.

“Estoy viendo fantasmas”. Esto fue lo que captaron los micrófonos en la retransmisión de aquel Jets 0-Patriots 33 del 21 de octubre de 2019. Así explicaba Sam Darnold en la banda los problemas que estaba teniendo contra esa defensa. Seis años y medio después, va a jugar la #SBLX pic.twitter.com/ljdCsZ4jnM — Rubén Ibeas (@Rubenibg) February 3, 2026

La diferencia en cuanto a planteles se refiere entre ambos equipos era clara e, incluso, abismal, por lo que Nueva Inglaterra derrotó sin mayores complicaciones a Nueva York. De hecho, la diferencia fue tan evidente que, incluso, las cámaras de la NFL notaron el momento exacto en el que Darnold aseguró ver “fantasmas” en el campo, esto en función de la velocidad de sus rivales.

Con el paso de los años esta referencia logró convertirse en un punto de partida en torno a los QB’s que se medían a defensivas experimentadas. Sin embargo, hoy, con 28 años y consagrado como uno de los mejores jugadores de Seattle, Sam buscará dar vuelta a la historia y conquistar el Super Bowl para la Conferencia Nacional.

¿Cómo llegan ambas instituciones al Super Bowl 2026?

Nueva Inglaterra llega como el equipo más regular de la Conferencia Americana al sumar 13 victorias en la temporada regular y derrotar en la final a los Broncos de Denver. Seattle, por su parte, registró 14 triunfos y venció a los Carneros en la gran final de Conferencia, por lo que parte como favorito a ganar el Super Bowl 2026.