Esta es la contundente estrategia con la que Colombia pretende vencer a Ghana y pasar a Octavos de Final

Colombia afrontará uno de los partidos más importantes de su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ cuando enfrente a Ghana en los dieciseisavos de final. El encuentro se disputará este viernes 3 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas City, donde los dirigidos por Néstor Lorenzo buscarán mantener el nivel mostrado durante la fase de grupos.

Después de finalizar en el primer lugar del Grupo K, por delante de Portugal, la selección colombiana llega como favorita gracias a un futbol ordenado, una defensa sólida y un ataque que ha sabido aprovechar sus oportunidades.

Colombia y Chile|Getty Images

La estrategia de Colombia para eliminar a Ghana

Néstor Lorenzo ha dejado claro que no piensa modificar la esencia de su equipo. El entrenador considera que la mejor forma de avanzar es mantener el equilibrio entre la posesión del balón, la presión alta y la disciplina táctica, evitando conceder espacios para los contragolpes de Ghana.

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Además, el técnico colombiano advirtió antes del inicio de la fase eliminatoria que la principal misión será mejorar la contundencia frente al arco rival, ya que desperdiciar oportunidades podría costar muy caro en partidos de eliminación directa.

De acuerdo con reportes de la prensa colombiana, Lorenzo también prepara algunos ajustes en su alineación para darle mayor presencia ofensiva sin perder el orden defensivo que ha caracterizado al equipo durante el torneo. Enfrente estará una selección de Ghana dirigida por Carlos Queiroz, un entrenador conocido por planteamientos defensivos y por apostar al contragolpe, por lo que Colombia buscará tener paciencia con el balón y evitar errores en la salida.

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