Brian Gutiérrez reveló la estrategia que usará Aguirre con él y Julián Quiñones para el Mundial 2026

La Selección Mexicana se prepara para su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Este jueves 11 de junio, el equipo nacional abrirá el torneo en el Estadio Ciudad de México enfrentando a Sudáfrica y uno de los jugadores que más ilusión ha despertado entre la afición es Brian Gutiérrez.

El mediocampista ofensivo de Chivas debutó con México en enero de 2026, pero pocos partidos le bastaron para hacerse un lugar en la lista final de 26 jugadores entregada por Javier Aguirre a la FIFA. Uno de los puntos más destacados ha sido la buena relación que generó con Julián Quiñones dentro del terreno de juego, factor que podría ser determinante para las aspiraciones del combinado azteca en la justa mundialista.

Brian Gutiérrez con la Selección Mexicana|Crédito: @miseleccionmx / X

Brian Gutiérrez se refiere al duo que formaron con Julián Quiñones

Finalizado uno de los entrenamientos previo al debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el ofensivo de la Selección Mexicana fue abordado por la prensa presente en el campo de entreno y allí fue consultado sobre la sociedad que formó con el atacante del Al-Qadisiyah.

En este contexto, Brian Gutiérrez explicó que la posición que ambos jugadores ocupan dentro del terreno de juego les ha permitido generar una conexión natural que se ha reflejado en los partidos recientes del combinado azteca.

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“Jugamos los dos como interiores, él por izquierda y yo por derecha, creo que nos hemos entendido muy bien en la cancha, se está reflejando y creo que tenemos buena conexión”, confesó el ex Chicago Fire ante los medios de comunicación.

Brian Gutiérrez elogia a Quiñones

Además de ser consultado sobre la química que existe entre ambos, Gutiérrez también contestó a la pregunta sobre cómo ve a Quiñones de cara al debut mundialista. Como era de esperarse, no tardó en llenarlo de elogios.

“Es un grandísimo jugador, yo creo que tiene muchas cualidades a destacar, nos ayuda mucho, es un buen compañero y un buen tipo”, fue lo que expresó el mediocampista de Chivas sobre su compañero de equipo.

|MEXSPORT

Brian Gutiérrez se perfila para ser titular en el debut

El volante ofensivo de 22 años tiene todos los papeles para estar desde el inicio contra Sudáfrica el día de mañana. A pesar de ser convocado de forma oficial a principios de 2026, rápidamente se ha transformado en uno de los favoritos de Javier Aguirre, siendo titular en 6 de los 8 partidos que disputó con la Selección Mexicana hasta el momento.

Suma 421 minutos en cancha y, de no mediar inconvenientes, será uno de los mediocampistas titulares de México el 11 de junio. De esta manera, Gutiérrez conformaría una mitad de cancha con Erik Lira y Álvaro Fidalgo, los otros dos jugadores que el cuerpo técnico contempla como titulares en dicho sector.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La mejor televisora del país transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo el debut de México ante Sudáfrica, los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal, además de partidos de dieciseisavos, octavos, cuartos, las dos semifinales y la gran final del torneo.