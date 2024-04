Estrella del Barcelona le da la ‘bienvenida’ a Bernardo Silva

Joao Félix puede ser la pieza clave para que Bernardo Silva llegue al Barcelona en los próximos meses. El ariete portugués ha develado el interés de su compatriota por el cuadro blaugrana y hasta ya le ‘cedió' el dorsal 10 culé que hace unos años traía Lionel Andrés Messi.

En charla con Jijantes, el canterano del Benfica reveló que Silva le pregunta sobre la ciudad, el club y el clima de la entidad española. "¿Qué hacemos? Que lo traigan. Si como jugador es bueno, como persona aún mejor. Es de la generación de Cancelo.

Ahora los futbolistas duran como titulares hasta los 35 o 36. Él me preguntó cómo son las cosas aquí, el clima... le he dicho que está todo bien para que venga. Me ha preguntado de la ciudad, de temas fiscales... Un día no me invitó a comer porque dijo que comía mucho (risas). El cuñado es de aquí", comentó el futbolista luso.

El Puebla se ha convertido en el verdugo de Chivas en los últimos años

Te puede interesar: En Pumas respaldan el proceso actual de Gustavo Lema

Le promete el dorsal 10 del Barcelona

Además, Félix habló sobre el mítico número 10 del Barcelona que por el momento está desocupado tras la salida de Ansu Fati al Brighton Hove & Albion: “No lo sé. A Bernardo sí le gusta el 10. Si me quedo, vamos a ver. Porque es un número muy importante en el club y no se le puede dar a cualquiera. Es mi número favorito, aunque nunca lo he llevado”, destacó el internacional por la Selección de Portugal.

El volante de 29 años de edad tiene contrato hasta finales de junio de 2026 (renovó con el Manchester City en 2023) y sí el Barcelona lo quiere tendrá que desembolsar una fuerte cantidad por hacerse de sus servicios. Según el portal Transfermarkt, el también canterano de Benfica está valuado en 80 millones de euros y es uno de los más costosos de toda la plantilla que dirige Pep Guardiola.

Los equipos mexicanos dominaron la ida de los Cuartos de Final de la Concachampions

Te puede interesar: Los números de Fernando Gago como técnico de Chivas