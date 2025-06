La estrella de los Pacers de Indiana que se perdería el juego 6 de las Finales de la NBA contra el Oklahoma City Thunder

La estrella de los Pacers de Indiana, Tyrese Haliburton, podría perderse el juego 6 de las finales de la NBA contra el Oklahoma City Thunder el día de mañana, así lo confirmó el coach Rick Carlise en una entrevista para una estación de radio local.

“Será evaluado cuidadosamente durante las próximas 36 horas y probablemente aparecerá como cuestionable en el informe de lesiones, por lo que probablemente se tomará una decisión definitiva para el sexto partido. Tenemos que prepararnos para dos escenarios: uno en el que juegue y otro en el que no”, indicó Carlise.

El base de Indiana salió lastimado en el juego 5 de la serie contra el Thunder, sin embargo, regresó para la segunda mitad para terminar con 4 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias, dejando ver que la estrella de los Pacers no estaba en su mejor versión.

“He trabajado toda mi vida para estar aquí y quiero competir. Ayudar a mis compañeros en todo lo que pueda. No estuve muy bien esta noche, ni mucho menos, pero no pienso no jugar aquí. Si puedo caminar, quiero jugar. Lo entienden. Y es lo que hay. Tengo que estar listo para el sexto partido” señaló Haliburton al finalizar el juego 5 de las finales de la NBA.

El Thunder tiene ventaja en las finales con la serie a su favor 3 a 2 con una racha de 2 triunfos consecutivos, este jueves se jugará el sexto juego de la serie en Indiana en donde los Pacers buscarán forzar el séptimo definitivo en Oklahoma, pero sin Haliburton podría ser una misión casi imposible.