Leyenda del Real Madrid piensa en el retiro

Toni Kroos ha prendido los focos de alarma al interior del Real Madrid. El mediocampista alemán dejó dudas sobre una posible renovación con el club merengue y en el próximo julio, el ganador del Mundial de Brasil 2014 podría dejar la Casa Blanca.

En conferencia de prensa previo al duelo de UEFA Champions League contra el RB Leipzig, el volante alemán habló sobre sus planes a futuro (su contrato con el Real Madrid vence en julio de 2024). “No lo sé, la verdad. Me alegro que tanta gente quiera que siga. No hay decisión. Creo el secreto es estar motivado, las ganas de ganar como hace 10 años. Si no, no llegas. Y que el cuerpo funciona, porque lo cuido mucho. Las cosas van bien”., comentó Kroos.

Su posible regreso a la Selección de Alemania

Por otro lado, el pilar del Real Madrid en el mediocampo dejó en claro que tendrá que tomar varias decisiones sobre su carrera profesional y más ahora que se avecina la Eurocopa.

“Esos son todos los problemas que tengo (regresar a Alemania y renovar con el Real Madrid). No he tomado ninguna de las dos decisiones. Quiero acaba mi carrera a un nivel altísimo. Estoy igual que hace un año. Veremos. Quiero tomar la decisión correcta. Lo de la selección es una posibilidad, pero no he decido nada”., finalizó el ex jugador del Bayern Munich.

El canterano bávaro podría cumplir una década en el equipo de la capital española si renueva por lo menos seis meses a sus 34 años de edad. El Real Madrid lo compró en julio de 2014 al Bayern por 25 millones de euros y desde ese año se ha vuelto un inamovible en el esquema merengue.

