ESTRELLA de la Liga MX sera operado en pleno Torneo Apertura 2026

Mal y de malas la pasó Gallos Blancos de Querétaro en la jornada 12 del Torneo Apertura 2026, primero, cayó de fea manera ante Santos Laguna y después se confirmó la lesión de su mejor jugador; Santiago Homenchenko. El club albiazul confirmó la operación de su estrella y su tiempo fuera de los campos de juego será dependiendo su evolución.

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A través de sus redes sociales, los Gallos Blancos dieron a conocer la lesión de Homenchenko, misma que sucedió en el primer tiempo del cotejo ante Santos Laguna. Con la fractura confirmada en la mano derecha, el futbolista uruguayo fue operado y próximamente se dará a conocer su estado de salud. Cabe recordar que, Homenchenko lleva cinco goles en lo que va del Torneo Apertura 2026 y es el futbolista más caro de todo el equipo albiazul con un valor de cuatro y medio millón de euros según el portal especializado Transfermarkt.

Su mejor valor en toda su carrera

Homenchenko está valuado en cuatro y medio millones de euros, el precio más alto que ha tenido desde que es futbolista profesional. Justamente, el Querétaro pagó un millón menos por su carta a los Tuzos del Pachuca y su valor podría subir más a sus 23 años de edad. De hecho, el volante charrúa había estado en la órbita de clubes como el América o Rayados de Monterrey, sin embargo, él ha expresado su deseo por ir al balompié de Europa.

De momento, Gallos Blancos es sexto de la clasificación general con 20 unidades y su próximo partido será el clásico de la 57 ante el Atlético San Luis este martes 20 de octubre a las 7:00 de la noche.