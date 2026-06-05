Estrella de la Premier League no fue convocado a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y se fue de fiesta

La convocatoria de la Selección de Inglaterra generó alto impacto, especialmente por la ausencia de Cole Palmer. Sin embargo, el futbolista de Chelsea volvió a captar la atención del planeta futbolero por una acción lejos de los campos de juego: medios británicos filtraron imágenes suyas en Ibiza, en el mismo local que estuvo Megan Moore y su grupo de amigas.

Para combatir la decepción que le generó no viajar a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el futbolista que brilla en la Premier League decidió abstraerse del microambiente que frecuenta. Por eso, se aferró a sus seres queridos y viajó rumbo a Ibiza para pasar algunos días junto a figuras del popular programa Love Island.

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Según informaron The Sun y Daily Mail, entre otros, el deportista fue visto en Ocean Beach, espacio en el que frecuentemente aparecen celebridades de diferentes ámbitos. La presencia del futbolista quedó retratada a través de una foto en la cuenta de Instagram del dueño y organizador Wayne Lineker, quien compartió una imagen junto al astro inglés en el lugar.

Palmer, en Ibiza Instagram Palmer, en Ibiza Instagram Palmer, en Ibiza Instagram

Al grupo se sumaron Megan Moore, reconocida por su participación en Love Island. “Cole era el alma de la fiesta. Estaba con sus amigos, pero las mujeres lo rodeaban por todas partes”, afirmó una fuente del medio británico. Y ese testigo presencial le dio más fuerza a su relato: “Megan y Cole se reían y bromeaban juntos; su primo se encarga de sus redes sociales, así que son viejos amigos”.

El jugador europeo se habría retirado del club poco antes de la medianoche junto al grupo que asistió y acompañado por Olivia Holder, actual pareja y dueña de una clínica de belleza en Reino Unido. “No entrar en la convocatoria afectó mucho a Cole, como a todos los demás jugadores, incluidos Harry Maguire y Phil Foden. Fue un trago amargo. Naturalmente, estos chicos viven para el fútbol y representar a su equipo en la Copa del Mundo es lo que todos desean hacer”, agregó otro testigo.

Palmer intentó pasar desapercibido, pero no lo logró

Con la misión de alejarse de los flashes, Cole habría mantenido una conducta reservada. De hecho, en ningún momento se acercó a la cabina del DJ de O Beach. Así y todo, personal de seguridad debió intervenir en más de una oportunidad para descomprimir la zona.

Otro presente añadió que Megan Moore, Lauren Wood y Jess Harding bailaban delante de Palmer y que el jugador “se lo estaba pasando en grande con las chicas, son preciosas”. La misma persona subrayó que “se estaba relajando después de una temporada difícil. Al final de la noche, estaba charlando con las chicas”.

Cuándo juega Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026

El seleccionado comandado técnicamente por Thomas Tuchel tendrá su presentación el 17 de junio frente a Croacia en el AT&T Stadium. Posteriormente, el martes 23, tendrá acción en el GIllette Stadium de Boston ante Ghana; su participación en la fase de grupos culminará el 27 de junio -frente a Panamá- en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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Cabe mencionar que dentro de la lista de partidos se encontrarán todos los encuentros de la Selección Mexicana, destacando el ansiado debut que tendrán los jugadores de Javier Aguirre ante su similar de Sudáfrica. El partido se encuentra pactado para el 11 de junio.