México jugará contra estas estrellas de Colombia

La Selección Mexicana tiene un último compromiso en el 2023. El combinado que dirige Jaime Lozano se medirá ante Colombia, en Estado Unidos, en el Memorial Coliseum, mítico inmueble en Los Angeles, donde se despedirán del año.

Las estrellas de Colombia a las que enfretará México

El pasado lunes 4 de diciembre, Colombia, de la mano de su entrenador, Néstor Lorenzo, convocó a 21 futbolistas, en primera instancia eran 20, pero de último momento llamaron a un exdelantero del América para enfrentar a México.

Entre las estrellas con más nombre que llamaron para este encuentro amistoso están: Roger Martínez, justo el hombre que sumó al final. Además está David Ospina, legendario arquero cafetalero, quien actualmente milita en el Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo; junto a ellos se encuentra Diber Cambindo de Cruz Azul y Jorman Campuzano de Boca Juniors.

Los hombres que puede convocar Jaime Lozano contra Colombia

Del otro lado, Lozano no ha presentado su convocatoria para este duelo, donde no podrá llamar a los futbolistas que militan en el Viejo Continente, pues al no ser Fecha FIFA, los clubes no tiene que prestarlos, por si fuera poco los conjuntos que lleguen a la Gran Final tampoco estarán.

Esto se debe a que para el duelo amistoso, el ‘Jimmy’ solo puede tener jugadores de la Liga BBVA MX, pero sin los que estén disputando el partido por el título de nuestro futbol, pues este partido frente a Colombia se juega el sábado 16, mientras que el campeonato del Apertura 2023 será el domingo 17 de diciembre.

En los siguientes días se dará a conocer la lista para el último partido de México en el 2023.