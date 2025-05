Las estrellas del balónpie que ya no veremos en el FC 26

El EA FC 25 está llegando a su final, atravesando la temporada de los ‘Team of the Season’ (TOTS) en el FC 25 Ultimate Team y muchos aficionados ya están con los ojos puestos en la próxima entrega de la desarrolladora EA Sports. Resulta que el EA FC 26 saldrá a la venta en el mes de septiembre de este mismo 2025 y también estará disponible en la novedosa Nintendo Switch 2, la cual tiene fecha de salida . Sin embargo, la llegada de este nuevo simulador de futbol tendrá varias ausencias.

Ya sea por retiros o por haber fichado por una liga no licenciada, algunos jugadores de renombre ya no estarán disponibles en el EA FC 26 en ninguno de sus modos de juego. Si buscas ponerte a punto para el nuevo juego de Electronic Arts, deberás conocer los 5 trucos que te hacen ganar cualquier partido en EA Sports FC . ¿Quiénes son los futbolistas que ya no estarán en el FC 26?

X: @neymarjr Neymar no estará en el nuevo EA FC 26.

Las estrellas de futbol que no estarán en el EA FC 26

Neymar Júnior

Luego de haber tenido un paso discreto por el futbol árabe, jugando para Al Hilal, Neymar Júnior decidió regresar a su país de origen y fichó por el Santos. Si bien no está retirado, FC 26 no posee la licencia de la liga brasileña, por lo que el crack brasileño no estará disponible en ninguno de los modos del videojuego desarrollado por EA.

Raphael Varane

Jugó 10 temporadas en el Real Madrid, habiendo ganado 4 Champions League, pero tras su salida en 2022 no volvió a ser el mismo. Luego de un silencioso paso por Manchester United, el francés se sumó al Como de Italia donde jugó muy pocos partidos. En septiembre de 2024, a pocos días de la salida del EA FC 25, Varane anunció su retiro del futbol a los 31 años.

Carlos Vela

Recientemente, el ‘mago mexicano’ anunció su retiro del futbol a los 36 años, luego de haber estado inactivo 6 meses en LAFC. Con una extensa carrera en el Arsenal de Inglaterra y Real Sociedad en España, el canterano de Chivas no estará en la próxima edición del EA FC.

Luis Nani

En diciembre de 2024, el talentoso jugador portugués con pasado en Manchester United anunció su retiro del futbol a los 38 años de edad. Su último club fue el C. F. Estrela da Amadora de Portugal.

Mats Hummels

En abril de 2025, el ex Bayern Múnich y campeón del mundo con Alemania en 2014 anunció que una vez finalizada la temporada actual, se retiraría del futbol. A sus 36 años, el defensor alemán dejará la Roma para finalmente colgar sus tacos.

X: @matshummels Hummels no estará en el EA FC 26 tras retirarse.

Jesús Navas

En diciembre de 2024, Jesús Navas, de una gran carrera en Manchester City, anunció su retiro del futbol a los 39 años. Su último club fue el Sevilla y no estará disponible de cara al EA FC 26.

Iván Rakitic

En este mismo mes de mayo, el campeón de Champions League con el FC Barcelona en 2015, Iván Rakitic, anunció su retiro del futbol a los 37 años de edad. Su último club fue el Hajduk Split de Croacia y tampoco estará disponible en el FC 26.

Vitor Roque

El exdelantero del FC Barcelona fichó esta temporada por el Palmeiras de Brasil. Al igual que Neymar, el joven brasileño jugará en una liga no licenciada por Electronic Arts, por lo que no estará disponible en su videojuego.

Danilo

Ex Manchester City, Real Madrid y Juventus, el veterano de 33 años se sumó a las filas del Flamengo recientemente y al igual que sus compatriotas Neymar y Roque, no estará disponible en el FC 26 por temas de licencia.