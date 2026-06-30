Estuvo en Ecuador y hoy dice que esta estrella de México será clave para el partido de 16avos

Así como las apuestas y simulaciones dan su pronóstico de México vs. Ecuador, un histórico de la Liga BBVA MX que estuvo en el país ecuatoriano hace muy poco tiempo habló acerca de este partido de 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El DT aseguró que un jugador mexicano será clave.

Con estadio confirmado, México recibe a Ecuador en dieciseisavos de final. En la previa del encuentro aparecieron voces con conocimiento directo del futbol ecuatoriano que analizaron el cruce y señalaron qué jugador mexicano podría marcar diferencia. Vicente Sánchez habló y destacó a Erik Lira, el crack del Cruz Azul.

Lo que dijo Vicente Sánchez de la estrella de México ante Ecuador

El exentrenador de Cruz Azul conoce el futbol de Ecuador (dirigió 13 partidos al Emelec). En diálogo con el periodista Sebastián Buenaventura, el uruguayo destacó el nivel de Erik Lira y aseguró que el mediocampista puede ser determinante para la Selección Mexicana.

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Vicente Sánchez dirigió a Erik Lira y lo conoce de cerca. Por eso aseguró que el mediocampista entiende muy bien los momentos de cada partido y sabe cuándo acelerar el juego o cuándo sostener el orden dentro del equipo.

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Bajo su dirección en Cruz Azul, Lira jugó como defensa central, líbero y mediocampista. Esa versatilidad es uno de los aspectos que más valoró el exentrenador de La Máquina en la previa del partido frente a Ecuador.

Estuvo en Ecuador y analizó el México vs Ecuador

Vicente Sánchez explicó que espera un encuentro parejo y con ritmo alto. Considera que México llega con ventaja por jugar como local y por haber ganado sus tres partidos de fase de grupos.

Vicente Sánchez está en zona de descenso en Ecuador|Crédito: Emelec

Sánchez también señaló que Ecuador atraviesa un gran momento anímico tras eliminar a Alemania. El uruguayo mencionó la potencia física, el juego en espacios reducidos y la velocidad por las bandas. Además, advirtió sobre Gonzalo Plata y Nilson Angulo, por su desequilibrio. ¿Se cumplirá su pronóstico?

México vs Ecuador, fecha y horario de la transmisión del partido de dieciseisavos de final

El partido entre la Selección Nacional de México y Ecuador por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se jugará este martes 30 de junio a las 19 horas, tiempo del centro de México. La transmisión será por Canal 7, el portal aztecadeportes.com y la aplicación oficial de TV Azteca Deportes con el mejor equipo de narración y análisis.

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