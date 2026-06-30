México vs Ecuador: qué dicen las apuestas y simulaciones para este cruce del Mundial 2026

Luego de la fase de grupos, la Selección Nacional de México y su par Ecuador se enfrentarán, con estadio confirmado, en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Con transmisión de TV Azteca, el conjunto mexicano buscará aprovechar la localía para seguir avanzando en el torneo, mientras que los sudamericanos intentarán sorprender en territorio nacional. El duelo ya tiene predicciones de inteligencia artificial y movimientos importantes en las casas de apuestas.

|X: Selección Mexicana

Cuotas y apuestas en México vs Ecuador por el Mundial 2026

Gana México: 2,22

Empate: 2.90

Gana Ecuador: 3.95

TE PUEDE INTERESAR:



El pronóstico de la inteligencia artificial para México vs Ecuador

De acuerdo con simulaciones realizadas por inteligencia artificial, México llega con una ligera ventaja para quedarse con la clasificación del Grupo A. La IA considera que el equipo dirigido por Javier Aguirre tiene mejores probabilidades por el contexto de localía, además de la solidez defensiva mostrada durante la fase de grupos.

La Tri solo suma una derrota en los últimos 3 meses.|La Tri

Las proyecciones también señalan que Ecuador tiene herramientas para competir en un partido cerrado. La inteligencia artificial destaca la intensidad física y la velocidad del conjunto sudamericano para generar peligro en transiciones rápidas.

Probabilidades de clasificación según las simulaciones

Según distintos modelos de inteligencia artificial, México tiene cerca de un 58% de probabilidades de avanzar a los octavos de final. Ecuador aparece con un 42% de opciones de quedarse con el boleto a la siguiente ronda.

La pausa de hidratación se creó principalmente por el calor|Crédito: Getty Images

México vs Ecuador, fecha y horario de la transmisión del partido de dieciseisavos de final

El partido entre la Selección Nacional de México y Ecuador por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se jugará este martes 30 de junio a las 19 horas, tiempo del centro de México. La transmisión será por Canal 7, el portal aztecadeportes.com y la aplicación oficial de TV Azteca Deportes con el mejor equipo de narración y análisis.

TV Azteca transmite 32 partidos EN VIVO y GRATIS

En la pantalla de Azteca 7, en el sitio de Azteca Deportes y en la app oficial, podrás ver los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis.

