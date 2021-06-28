El increíble autogol del portero de España en la Euro 2020

En el marco de los octavos de final de la Eurocopa 2020 dentro del duelo entre España y Croacia, el cancerbero de La Furia, Unai Simón, firmó una de las jugadas más inverosímiles del certamen al conceder un autogol increíble.

En duelo celebrado en el Parken Stadion de Conpenhague, Dinamarca, el cancerbero del Athletic de Bilbao se convirtió en tendencia mundial debido al gol que le concedió a la Selección de Croacia.

Al minuto 20, Pedri, centrocampista del FC Barcelona mandó un pase retrasado desde el medio campo para su portero Unai Simón, quien antes de controlar el esférico, levantó la cara para planear la próxima jugada y perdió de vista el balón, el cual rebotó en la parte interna de su pie derecho y terminó colándose a la portería ante la sorpresa de los aficionados de ambas naciones.

EL ERROR DEL TORNEO 😱😱



Increíble lo de Unai Simón, el oso de su vida, que jugada tan lamentable. ¡De no creerse!#Euro2020 #CRO 1-0 #ESP



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Con ese tanto, los croatas se fueron al frente en un partido en el que España estaba siendo el dominador del partido y había tenido las mejores llegadas a la meta rival, sin embargo, la acción de Simón mandó abajo los planes del plantel dirigido por Luis Enrique.

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Empató Pablo Sarabia después de un poco de pinball en el área.#CRO #ESP pic.twitter.com/UVuPYXOrDp — Fútbol Vertical (@futbol_vertical) June 28, 2021

Pablo Sarabia le da respiro a España

La Furia supo sobreponerse a la adversidad y continuó atacando con base a la presión alta y a la posesión del balón y el premio llegó antes de que terminaran los primeros 45 minutos.

Al 38’, tras una serie de rebotes y una jugada de España a lo ‘Tiki-taka’, llegó el empate por el delantero del PSG Pablo Sarabia, quien se encontró con el balón a la altura del manchón penal y lo mandó a guardar con potente disparo ante un Dominik Livakovic que poco pudo hacer y terminó regalando el rebote.

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