Alarmas en Madrid y Bélgica: Por enésima vez Hazard sale lesionado

La pesadilla de las lesiones aún no acaba para Eden Hazard. El atacante estelar del Real Madrid y la Selección de Bélgica ha estado muy lejos de su nivel en los últimos dos años debido a diversas lesiones.

Se ha recuperado una y otra vez, y ha vuelto a caer el mismo número de ocasiones. Lo refleja la cara de frustración del jugador al salir del terreno de juego poco antes del final del duelo en el que su equipo, la Selección de Bélgica, accedió a los cuartos de final de la Euro tras derrotar por la mínima diferencia a Portugal.

Le lesión de Hazard

Eden Hazard, al minuto 87’ y tras una jugada en la que disputó un balón con un jugador rival, volteó a la banca y solicitó su cambio al tiempo en el que se tocaba la parte posterior del muso derechpo, con aparente gesto de dolor.

Inmediatamente abandonó el campo y encendió las alarmas desde el Estadio de La Cartuja de Sevilla, en donde se disputaba el encuentro, hasta la capital española.

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Aún sin conocer el alcance de su lesión, las señas del delantero son preocupantes, pues se trata del mismo tipo de trauma que lo ha devaluado como futbolista de forma abrumante desde que llegó al Real Madrid como el supuesto reemplazo de Cristiano Ronaldo, algo que ha estado lejos de lograr.

Bélgica, en cuartos de final ante Italia

La Selección de Bélgica, dirigida por Roberto Martínez, ha avanzado a los cuartos de final de la Eurocopa 2020 tras vencer a Portugal por la mínima diferencia.

En la siguiente fase del certamen continental, enfrentará a otro de los grandes favoritos, la joven Italia, quizá el equipo más divertido en lo que va del torneo.

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Bélgica lo hará probablemente sin Eden Hazard, quien había sido uno de los mejores hombres hasta el momento para este combinado.

