Nacho Ambriz estaría cerca de dirigir en Europa

Ignacio Ambriz, director técnico mexicano, suena fuertemente para ser el nuevo entrenador del SD Huesca de la Segunda División española, concretando así su sueño de dirigir en el futbol de Europa.

Acorde con medios locales de Huesca, Ambriz sería el elegido para encabezar el proyecto que lleve al equipo de nueva cuenta a disputar LaLiga a corto plazo, categoría de la cual descendieron en la temporada anterior junto al Valladolid y el Eibar.

El balompié del Viejo Continente no es algo desconocido para el ex timonel del Club León, ya que durante seis años fungió como auxiliar de Javier Aguirre (ahora entrenador de Rayados de Monterrey) en el Osasuna y el Atlético de Madrid; sin embargo, en esta ocasión ya no sería el segundo al mando.

Además del SD Huesca, Ambriz también estuvo entre los candidatos para dirigir a la selección de Costa Rica, y es que el ex jugador de Necaxa se ha hecho de un recorrido importante en la Liga MX, donde ha dirigido a varios equipos, entre ellos el América, San Luis, Necaxa, Puebla, Chivas y Querétaro.

Palmarés de Nacho Ambriz como entrenador

Ambriz ya tiene varios años en los banquillos, así mismo, también se ha consagrado campeón de diversos certámenes. El primero fue la Liga de Campeones de la Concacaf en el América en 2015; posteriormente hizo lo propio en la Copa MX con Necaxa en 2018 y luego la Liga MX con León en 2020.

En caso de concretarse su fichaje con el club español, Ambriz intentaría ser el tercer timonel que consiga el ascenso con los oscenses, quienes tras la salida de José Rojo “Pacheta” hace más de un mes, únicamente han reforzado el mediocampo con el ex Sporting de Gijón, Cristian Salvador.