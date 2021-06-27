Cristiano y Portugal se olvidan del sueño del bicampeonato de la Euro

Bélgica, con un gol de Thorgan Hazard poco antes del descanso, rentabilizó la ventaja en la segunda parte y ganó 1-0 a Portugal en el partido de octavos de final de la Eurocopa 2020 que se disputó este domingo en Sevilla, donde el combinado luso, vigente campeón del torneo, se queda sin el sueño de repetir la hazaña.

Ahora la selección que dirige el español Roberto Martínez tiene el siguiente reto, el de superar el próximo viernes en Múnich a Italia, rival al que se medirá en cuartos.

Después de una primera parte con poco juego que se destapó hasta los últimos minutos, en los que llegó el gol, en la segunda mitad el combinado que dirige Fernando Santos puso mas vigor para equilibrar el choque.

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Pero Bélgica prácticamente renunció al ataque para tener sellada la meta de Thibaut Courtois, quien, con una parada tras cabezazo de Ruben Dias, además de ver como un remate de Raphael Guerreiro dio en la cepa de un palo, evitó un empate en el asedio de los portugueses.

Durante casi toda la segunda mitad, y sobre todo en el tramo final, Bélgica se dedicó más a controlar, a conservar su ventaja e intentar sentenciar en alguna contra ante una Selección de Portugal completamente volcada en ataque.

Sin embargo, le faltó tino y quizás algo de suerte.

Confirmados los primeros partido de cuartos

Bélgica vs Italia y República Checa vs Dinamarca son los primeros encuentros de cuartos de final de la Eurocopa 2020 confirmados, tras completarse la segunda jornada de octavos de final.

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Belgas e italianos se enfrentarán el próximo viernes en el Allianz Arena de Múnich a partir de las, mientras que checos y los daneses jugarán el sábado 3 de julio en el Olímpico de Bakú.

EFE