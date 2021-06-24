Cristiano Ronaldo le regala su jersey histórico a Mbappé

Esta es la imagen que se ha vuelto viral en redes sociales. Se trata de la fotografía de Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé intercambiando sus jerseys en el vestuario al terminar el partido donde la selección de Portugal y Francia empataron a dos en la fase de grupos de la Eurocopa 2020.

La postal ha traspasado fronteras y confirma, una vez más la gran amistad que tienen el astro portugués y la figura del combinado galo, sin embargo el intercambio de playeras, no significa solo eso, pues la camiseta de Cristiano Ronaldo tiene un valor sentimental y personal muy especial, con ella logró empatar el record del iraní Ali Daei como mejor goleador de la historia de las selecciones con 109 goles.

Es así como las actuaciones de Cristiano Ronaldo durante esta Eurocopa lo convierten en el máximo goleador histórico de este certamen con 17 anotaciones, por delante de los 14 del francés Michel Platini.

Portugal y Francia, firmes en la Eurocopa | El Dictado

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Además el atacante de 36 años es el primer jugador en llegar a 21 goles entre Eurocopas (14) y Copas del Mundo (7) , superando Miroslav Klose quien con la selección alemana logró 19 tantos entre Mundiales, donde marcó 16 anotaciones y Eurocopas donde registró 3 dianas.

De esta manera los cracks del futbol mundial se fueron al vestuario entre risas, abrazos y dos camisetas que seguramente valdrán mucha plata en los próximos años. Sin embargo este momento no significaría el fin de un enfrentamiento de este par en la presente Euro, pues podría volverse a ver las caras en la ronda de eliminación directa del torneo.

La selección de Portugal se enfrentará a su similar Bélgica en los Octavos de Final, mientras que Francia, el equipo Campeón del Mundo, se medirá a la selección de Suiza. Partidos que prometen elevar la pasión al máximo para convertirse en los monarcas del viejo continente.

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